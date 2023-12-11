«الزعيم» و«العميد».. سباق حسم «البطاقة الأخيرة»

معتصم عبدالله (دبي)

تتصدر المواجهة الخاصة، التي تجمع الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر الحالي، أمام «أصدقاء الأمس» فريق نادي العين، الذي قاده الهولندي سابقاً في انطلاق الموسم الحالي 2023- 2024 قبل رحيله إلى العميد مقابل تعاقد إدارة «الزعيم» مع الأرجنتيني هيرنان كريسيو، أجواء مباراة الفريقين الليلة على استاد هزاع بن زايد في إياب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأشرف شرودر على العين في مباراتين أمام النصر في الموسم الحالي على استاد آل مكتوم، خسر الأولى 0-1 ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، وفاز في الثانية 2-0 في ذهاب ربع نهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويملك «الزعيم» الأفضلية في مواجهة ضيفه «العميد»، عطفاً على فوزه في مباراة الذهاب 2-0، فضلاً عن تفوقه أيضاً في المواجهات المباشرة بين الفريقين في الكأس برصيد 6 انتصارات مقابل 5 للأزرق، والتعادل في 4 مباريات.

ويتسلح العين في مواجهة الليلة بأفضلية عدم الخسارة في آخر 6 مباريات على ملعبه في «كأس الرابطة» بالفوز في 3 والتعادل في مثلها، علماً بأن آخر خسارة لـ«الزعيم» على ملعبه في الكأس تعود إلى أكتوبر 2020 أمام خورفكان 2-4، في المقابل اكتفى «العميد» بانتصار وحيد في آخر 7 مباريات خارج قواعده في «كأس الرابطة» أمام الظفرة 3-0، مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في واحدة.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل قمة الليلة في ختام الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد تعثر «الزعيم» بالتعادل أمام مضيفه اتحاد كلباء 2-2 ضمن الجولة العاشرة لـ «دوري أدنوك للمحترفين» ليحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، في الوقت الذي خسر «العميد» أمام مضيفه خورفكان 1-3 ضمن الجولة ذاتها، ليتراجع إلى المركز الـ 12 في الترتيب العام برصيد 9 نقاط.

ويضرب المتأهل من مباراة العين والنصر الليلة، موعداً مع مضيفه اتحاد كلباء في الدور نصف النهائي لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» والذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب أيضاً، بعدما حجز «النمور» أول بطاقات المربع الذهبي بإقصائه الشارقة «حامل اللقب» بالفوز 3-2 في مباراة الذهاب على ملعب «الملك»، و2-1 في مباراة الإياب على ملعب كلباء.

وقال الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، مدرب العين: «مطالبون بإظهار الاحترام للمسابقة التي نخوضها وكذلك احترام طموحات المنافس، والتفكير في حالة اللاعبين الذين سيلعبون المباراة لأننا سندفع بالأكثر جاهزية والذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية، بالإضافة للذين يحتاجون إلى المشاركة في مباريات أكثر».

وأضاف تعليقاً على أفضلية فريقه بحكم التفوق في مباراة الذهاب: «ينبغي علينا التعامل مع مباراة الإياب بالجدية اللازمة، وخوض المباراة وكأن مباراة الذهاب، انتهت بالتعادل السلبي، وعلينا أن نظهر الاحترام اللائق لهذا الأمر والمتمثل في شخصينا وهويتنا كنادٍ كبير وأن نتعامل بالتركيز والجدية طوال زمن المباراة حتى نتأهل لنصف النهائي».

في المقابل، أكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر على حظوظ فريقه في المنافسة على بطاقة التأهل، وقال: «رغم الخسارة في الذهاب إلى أن هناك في كرة القدم فرصة للتعويض وهذا ما نبحث عنه في مباراة الليلة».