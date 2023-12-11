العراق يمنح العرب «الفوز الأول» في «فزاع للريشة الطائرة»

دبي (الاتحاد)

خسر منتخبنا ضربة البداية في النسخة الخامسة لبطولة فزاع الدولية للريشة للطائرة لأصحاب الهمم، التي انطلقت صباح أمس بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر بمشاركة 308 لاعبين من 41 دولة، والتي تعتبر آخر محطة تأهيلية للمشاركة في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، بعدما نجح الفيتنامي مان جانج هونج في الفوز على بطلنا جمال البدواوي بنتيجة 2-0 ضمن الدور التمهيدي الذي يقام بنظام المجموعات على مدار 3 أيام.

ومنح العراقي أشرف حسن، العرب، الفوز الأول، حينما تخطى الإسباني أليكس سانتا ماريا بنتيجة 2-1 في مباراة متكافئة كانت الإثارة عنوانها البارز مما كان له المردود الإيجابي على الفنيات لينجح أشرف في الفوز بالمحصلة النهائية للمباراة، والتي تعتبر قوة دفع كبيرة له من أجل تعزيز فوزه الاستهلالي في المباريات المقبلة.

جدير بالذكر أن 4 دول تحمل لواء «العرب» في البطولة هى الإمارات ومصر والعراق، إضافة إلى السعودية التي تظهر للمرة الأولى في بطولة فزاع للريشة الطائرة.

ويتواجد في النسخة الخامسة العديد من الأبطال النخبة الذين رفعوا شعار التحدي في مقدمتهم البطل البارالمبي الفرنسي لوكاس الذي سبق له الفوز بـ 3 ذهبيات في النسخة الثالثة حينما حلق بألقاب الفردي رجال والزوجي رجال والزوجي مختلط والذي يسعى لتكرار المشهد في «الخامسة».

من ناحيته أكد بطلنا جمال البدواوي أنه يشارك في هذه البطولة من أجل اكتساب الاحتكاك والخبرة الميدانية في وجود نخبة من أبطال العالم مما يعد فرصة ذهبية له استعداداً للمرحلة القبلة.

وقال: بطولات فزاع باتت رقماً مهماً في خريطة رياضة أصحاب الهمم العالمية مما جعل الأبطال النخبة يتسابقون من أجل المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية المؤهل لـ«بارالمبية باريس 2024».

واختتم البدواوي حديثه، مؤكداً أن بطولات فزاع كلها مكاسب متطلعاً أن تحقق مشاركته أهدافه المرجوة.