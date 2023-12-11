اتحاد الرياضة للجميع ينظم فعاليات «صديقة للبيئة»

دبي (وام)

أعلن اتحاد الرياضة للجميع تنظيم فعاليات رياضية صديقة للبيئة في الفترة المتبقية من الموسم الحالي والعام المقبل، بهدف تعزيز التوعية حول أهمية الاستدامة البيئية التي تشكل أولوية استراتيجية لخطط التطوير والتنمية في دولة الإمارات.

وأكد الاتحاد، أن الفعاليات المختلفة التي ينظمها مثل «تحدي قمم الإمارات» و«الألعاب الصيفية»، و«المخيمات الرياضية»، تتضمن برامج توعية وعملية حول حماية البيئة، وتنظيف الجبال، واستخدام الأدوات الصديقة للبيئة.

وقالت خلود الجنيبي الأمين العام للاتحاد، إن مبادرات وبرامج الاتحاد تتبنى رؤيتهم الداعمة لإرساء الممارسات الصحية، ونشر الثقافة التوعوية حول أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية، لتحقيق استدامة الصحة لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى حماية البيئة من المخاطر المحتملة.

وأضافت أن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة قدمت نموذجاً ملهماً في تنفيذ المشاريع والأفكار المبتكرة التي تعزز الحلول الناجعة للتحديات البيئية التي يتشارك العالم في مواجهتها كتغير المناخ، ونجاحها وتميزها في استضافة مؤتمر المناخ «COP28»، يعزز ريادتها العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة المحلية من آثار تغير المناخ.

وأوضحت الجنيبي، أن الاتحاد يحرص من خلال أنشطته وبرامجه على تعزيز القيم التوعوية، والمبادرات الداعمة لترسيخ أفضل الممارسات التي تتناسب مع التوجهات المستقبلية للدولة في حماية البيئة، وتوعية الأجيال القادمة بدورها الوطني في تنفيذ الخطط الداعمة للحد من الأضرار الناجمة عن التغير المناخي.