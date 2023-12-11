وكيل وزارة الدفاع يفتتح المؤتمر الدولي لألعاب القوى

أبوظبي (وام)

افتتح مطر سالم بن مران الظاهري وكيل وزارة الدفاع، المؤتمر الدولي لألعاب القوى «السيزم» 2023، والذي تحتضنه دولة الإمارات، ويستمر حتى السادس عشر من ديسمبر الجاري بمدينة أبوظبي، بمشاركة 27 دولة وبحضور عدد من الضباط والمدنيين.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم كلمة ترحيبية لوزارة الدفاع، تلتها كلمة رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية العقيد نيلتون جوميز روليم فيلهو.

ويهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة الابتكار والتميز في علوم الرياضة العسكرية، ودعم المخرجات الرامية إلى استدامة التطوير الرياضي في ألعاب القوى، وعرض الخبرات والممارسات التطبيقية، ومواكبة أحدث التطورات في ألعاب القوى، واستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب العالمية لتطوير منظومة الرياضة العسكرية.