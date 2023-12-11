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الرياضة

تتويج أبطال «تحدي خورفكان»

تتويج أبطال «تحدي خورفكان»
12 ديسمبر 2023 02:31

الشارقة (الاتحاد)

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توج مجلس الشارقة الرياضي، أبطال تحدي خورفكان الجبلي للجري، الذي أقيم بمشاركة 148 متسابقاً من الجنسين، تزامناً مع اليوم العالمي للجبال الذي يصادف 11 ديسمبر من كل عام، وجرت مراسم تتويج الفائزين أمام برج الرابي الشهير بوصفه أحد أهم معالم خورفكان.
حضر حفل الختام وتتويج الفائزين، عبد الله سلطان عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، وخالد محمد رئيس شعبة تخطيط وتنفيذ الفعاليات بالإدارة.
وشهد سباق 3 كلم لفئة المواطنين رجال، فوز محمد النقبي على المركز الأول، وتبعه أيوب المرشدي وأحمد الحمادي، وفي فئة المواطنات فازت صالحة الماس بالمركز الأول، وتبعتها موزا النقبي ودينا المحمود.
وفي الفئة المفتوحة رجال، فاز شعبان مايجا بالمركز الأول، وتبعه مارك بارنس وجيوفاني جاربا، وللسيدات حصلت أنجيلينا كوبتيانيتس على المركز الأول، وتبعته جورين ديلا  وإلينا شيكيانوفيا.
وأشار عبد الله سلطان إلى أهمية الفعالية ونسبة المشاركة فيها، وقال إن تحدي خورفكان الجبلي أصبح ضمن الأجندة السنوية، بفضل خصوصية المسابقة وأهميتها عند عشاق الرياضة الجبلية، وتزامنها مع اليوم العالمي للجبال.
وأشاد الدكتور ياسر الدوخي بتميز الفعالية والتفاعل الكبير لكل المشاركين فيها، مشيراً إلى أنها جاءت بشكل متميز تنظيمياً وفنياً، و شكر الجهات الراعية والمساهمة في التنظيم الذي توفرت له أسباب النجاح.

مجلس الشارقة الرياضي
خورفكان
تحدي خورفكان الجبلي
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