الإمارات تحصد 3 ميداليات في كأس العالم للرماية البارالمبية

العين (الاتحاد)

حصدت الإمارات، أمس، 3 ميداليات في بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية، المقامة برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في نادي العين الفروسية وللرماية والجولف وتستمر إلى 17 ديسمبر بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة من 20 دولة.

وفاز بطلنا محمد الحبسي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في رماية الأطباق من الحفرة لأصحاب الهمم «الشوزن»، محققاً 38 إصابة، وتبعه بطلنا أحمد بوهليبه «30 إصابة»، وحصل الإيطالي كفاجي ميركو على المركز الثالث «23 إصابة».

ونال بطلنا حمد المنصوري المركز الثالث والميدالية البرونزية في المسدس هوائي 10 أمتار للرجال الفئة SH1 إعاقة جسدية محققاً 201.5 نقطة، فيما حصل الكوري الجنوبي كيم جونج مين على المركز الأول والميدالية الذهبية «239.9 نقطة»، فاز الأسترالي كيستوفر بيت بالميدالية الفضية «224.6 نقطة».

وفي المسدس هوائي 10 أمتار للسيدات الفئة SH1 إعاقة جسدية، فازت الفرنسية جالي إيدون بالميدالية الذهبية «224.6 نقطة»، وتبعتها شانكوزا ماما جونوفا من أوزبكستان «221.6 نقطة»، والكورية الجنوبية آيك يونج مون «202.9 نقطة».

وفي نهائي «الشوزن» من ذوي الإعاقة الجسدية السفلية، فاز الإيطالي أليساندرو أسبانيولي بالميدالية الذهبية من خلال كسر التعادل بعد 40 إصابة، وتبعه التشيكي ميلان كولار «40 إصابة»، والإسباني أجنازيز أولوريز «30 إصابة».

من ناحية أخرى، تقوم الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المنظمة العليا لمنافسات البطولة والاتحاد الدولي للرماية البارالمبية، واللجنة البارالمبية الدولية، بإجراء عملية فحص المنشطات على اللاعبين الفائزين بالميداليات، وذلك بمعرفة فريق طبي متخصص، تم انتدابه من اللجنة، واعتماد مهمته من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، حتى يتسنى اعتماد الأرقام التي تم تسجيلها بمختلف منافسات البطولة.