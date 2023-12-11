حمد الشرقي يبارك فوز «الفجيرة للفنون القتالية» بـ«جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة»

الفجيرة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على الدور الإيجابي الذي حققه نادي الفجيرة للفنون القتالية داخل الدولة وخارجها، منوهاً بالإنجاز الكبير الذي حصل عليه النادي بفوزه بالجائزة الأولى، «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» على مستوى الدولة، وشاكراً «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على دعمها اللا محدود للمرأة والأسرة الإماراتية، حيث كانت دائماً سباقة للخير في كل مكان وفي كل بقعةٍ من العالم.

جاء ذلك خلال تسلم سموه الجائزة، من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، في قصر سموه بالرميلة، وبحضور رئيس وأعضاء نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن التطور الكبير الذي تشهده الإمارة في المجال الرياضي، يأتي بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، ودعمه بتوفير كافة الامكانيات للرياضيين من خلال توفير النوادي والملاعب الرياضية وتمويل البرامج التدريبية والتطويرية لهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم للمشاركة في المسابقات الدولية.

جدير بالذكر ان نادي الفجيرة للفنون القتالية فاز بين أندية الإمارات الرياضية بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، حيث تفضل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس النادي بتقديم الجائزة لصاحب السمو حاكم الفجيرة، تقديراً لدعمه واهتمامه بالأندية الرياضية، وتشجيعه الدائم للرياضيين ؛ كما سبق للنادي أن فاز في مصر بجائزة أفضل نادٍ عربي للعام 2022 عن مجمل إنجازاته منذ تأسيسه.