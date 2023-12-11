«تنفيذية» العين توصي بتوفير متطلبات مواصلة النتائج القوية في «الأبطال»

العين (وام)

عقدت اللجنة التنفيذية لنادي العين اجتماعها الثاني لموسم 2023-2024، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة كرة القدم.

وقدم رئيس اللجنة التنفيذية بنادي العين، عن بالغ شكره وتقديره إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على الرعاية السامية والدعم الكبير للنادي وشركاته، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية الالتزام برؤية النادي وخططه الاستراتيجية التي أرسى معالمها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، من أجل مواكبة التطور والتميز والريادة في كافة المجالات لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح.

واطلع الاجتماع على تقارير الأداء الإداري والفني والمالي للنادي وشركاته في الربع الأول من الموسم الحالي، كما استعرض آلية العمل في المشاريع الجديدة، والتي تتضمن مبنى أكاديمية النادي، وغرفة تبديل الملابس الحديثة لفريق الكرة الأول والملحقة باستاد خليفة بن زايد، بالإضافة إلى مخطط المركز الطبي الحديث والمدعم بأفضل الإمكانيات الطبية لتقديم خدمات استثنائية للاعبي النادي ومجتمع مدينة العين، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل منشآت الفروع التابعة للنادي في العامرة والمقام وزاخر ومزيد والهير.

ووجه الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بتوفير متطلبات الفريق الأول للاستمرارية في تحقيق النتائج القوية بالبطولة الآسيوية، كما وجه بتعزيز مبادرات شارة الجمهور، ودمجها في مساهمات النادي المجتمعية لخدمة كافة قطاعات المجتمع، مهنئاً عشاق النادي، ومثمناً في الوقت نفسه دور جماهير الأندية الإماراتية الذين حرصوا على مساندة الفريق في دوري الأبطال، حتى تمكن من التأهل ضمن أندية المستوى الأول في القارة إلى ثمن النهائي.

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية، أهمية التزام كافة الإدارات العاملة في النادي، بتعزيز الإنتاجية والتميز والإبداع، بعد إطلاق منظومة الذكاء الاصطناعي، مشيداً في الوقت نفسه بعمل اللجان المكلفة بالمشاريع المنجزة، بداية بصالة نادي العين الحديثة للجمانيزيوم، وغرف تبديل الملابس الخاصة بفرق النادي السنية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية، محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، ومحمد عبدالله أحمد الظاهري، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وحمد نخيرات العامري، العضو المنتدب للنادي وشركاته.