«العنابي» و«الإمبراطور» إلى «مربع الذهب»

مصطفى الديب، مراد المصري (أبوظبي، دبي)

ضرب الوحدة والوصل موعداً في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، عقب تفوق «العنابي» على الجزيرة 4-2، في إياب دور الثمانية، و«الإمبراطور» على شباب الأهلي 3-0.

افتتح جوانكا أهداف «أصحاب السعادة» على استاد آل نهيان، من ضربة جزاء، في الدقيقة 19، ورد عمر تراوري بهدف التعادل لـ «فخر أبوظبي» في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، أعاد أحمد نور الله فريق الوحدة إلى التقدم في الدقيقة 55، قبل أن يدرك برونو التعادل للجزيرة في الدقيقة 71، مستغلاً خطأً دفاعياً من علاء الدين زهير، رغم الطرد الذي تعرض له علي مبخوت مهاجم «فخر أبوظبي» في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 84، ينجح أحمد نور الله في تسجيل الهدف الثالث لـ «العنابي» في الدقيقة 84، قبل أن يضيف «البديل» عمر خربين الهدف الرابع، في الدقيقة 86، من تمريرة رائعة من النجم إسماعيل مطر الذي شارك بديلاً.

وصعد «الإمبراطور» إلى «مربع الذهب»، متجاوزاً «الفرسان»، في المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل، حيث ترجم تفوقه بافتتاح التسجيل، بعد تمريرة عرضية عالية من سياكا، وصلت إلى فابيو ليما الذي سددها مباشرة من «اللمسة الأولى» داخل الشباك في الدقيقة العاشرة.

ارتقى يوسف المهيري برأسه لعرضية مثالية من نيكولاس خمينيز من ضربة حرة غير مباشرة، ويحولها بنجاح داخل المرمى، معلناً عن الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 26. وأضاف نيكولاس خمينيز الهدف الثالث بتسديدة صاروخية غالطت الحارس حسن حمزة في الدقيقة 76.