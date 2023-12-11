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الرياضة

الإمارات ترفع الحصاد إلى 20 ميدالية في «آسيوية الفنون القتالية»

نجومنا يتزينون بالميداليات على منصة التتويج (الاتحاد)
12 ديسمبر 2023 02:31

 المنامة (الاتحاد)

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اختتم منتخبنا الوطني، أمس، مشاركته في بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة 2023، حيث تمكن الأبطال والبطلات من إبراز تألقهم وإظهار براعتهم، ولا سيما مع حصدهم عدداً كبيراً من الميداليات، والتي طغى عليها بريق الذهب.
وظفر أبطالنا بـ20 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات، ما يؤكد تفوق رياضيي الإمارات وسعيهم الدائم نحو إحراز النصر والتربع على المراكز الأولى.
وشهد اليوم الثاني من الفعالية خوض نزالات فئة الناشئين أ «16 – 17 عاماً»، حيث نجحت البطلة زمزم الحمادي في حصد ذهبية فئة الناشئين أ وزن 52 كجم، بعد تفوق واضح على منافستها اللبنانية أنجلينا النعيمي، لتنجح في إخضاعها بحركة مذهلة، وتحسم المباراة لمصلحتها.
كما حاز المنتخب على 3 فضيات، حققها كل من جاسم عبدالله الحوسني، في فئة الناشئين أ وزن 77 كجم؛ وسعيد النعيمي في فئة الناشئين أ وزن 56 كجم؛ ووضاح أبو شيخة في فئة الناشئين أ وزن 93 كجم، وبرونزيتين حققهما أحمد الجابري في فئة الناشئين أ وزن 70 كجم؛ والعقيلي الزعابي في فئة الناشئين أ وزن 65.8 كجم.
وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة: «سعداء بهذه النتائج الطيبة التي حققها شبابنا في بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة، وإحرازهم هذا العدد المذهل من الميداليات، فلم تكد تخلو منصات التتويج من الرياضيين الإماراتيين، ويؤكد شبابنا وشاباتنا يوماً بعد يوم، وعاماً بعد عام، أنهم على قدر ثقتنا بهم، وأنهم أصحاب عزيمة قوية وهمة عالية، تمكنهم من التفوق في شتى الاستحقاقات، وتعكس هذه النتائج مدى دعم الاتحاد للرياضات القتالية وشعبيتها المتنامية في الدولة».
وقالت زمزم الحمادي، الفائزة بذهبية وزن 52 كجم: «سعيدة بنجاحي في حصد المركز الأول وإضافة ميدالية ذهبية إلى رصيد الدولة الزاخر بالانتصارات الرياضية ومتابعة هذا العام بمستوى متميز، خاصة بعد فوزي بذهبية بطولة العالم للفنون القتالية للناشئين في أغسطس الماضي، وركّزت منذ بداية البطولة على تقديم أفضل أداء واضعة نصب عيني الفوز والتفوق على الجميع، وأتوجه بالشكر إلى قيادتنا الرشيدة واتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة على دعمهم، وثقتهم بنا وتزويدنا بكافة الوسائل والإمكانات، لنكون على أتم الاستعداد لخوض التحديات والمشاركة في البطولات المختلفة».

الإمارات
المنتخب الوطني
الفنون القتالية
الفنون القتالية المختلطة
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