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الرياضة

«أبوظبي جلادياتورز» بطل المختلط في التجديف

«أبوظبي جلادياتورز» بطل المختلط في التجديف
12 ديسمبر 2023 02:30

دبي (الاتحاد) 

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أحرز فريق «أبوظبي جلادياتورز» المركز الأول لفئة «أ 200 مختلط» ضمن بطولة الإمارات للتجديف وسباق قوارب التنين يورو كاب التي أُقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في خور دبي لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 2000 رياضي من 40 جنسية مختلفة، وجاء فريق الشارقة بادل ترايب في المركز الثاني وفريق وايت دراجون بالمركز الثالث، فيما أحرز فريق «دبي ديجرز» لقب فئة المركز الأول في فئة «أ 200 المفتوحة للمتقدمين»، يليه فريق «فورووارد»، ثم فريق «جورجيا سينيور». وفي فئة السيدات لزوارق التنين أحرز فريق «دراجون فاير» المركز الأول يليه فريق «وايت دراجون» ثم فريق «باراكودا بادلرز»، فيما ذهب لقب منافسات أقل من 24 مختلط إلى فريق «دراجون بوت إيطاليا1» يليه فريق «دراجون بوت إيطاليا 2» ثم فريق جورجيا، وحلّت الفرق نفسها وبالترتيب ذاته في منافسات الفئة المفتوحة لسباق أقل من 24.

التجديف
أبوظبي
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