الهلال والنصر إلى «مربع ذهب» الكأس



الرياض (أ ف ب)

تأهل الهلال «حامل اللقب» إلى نصف نهائي كأس السعودية في كرة القدم، إثر فوزه على التعاون 3-صفر، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن الدور ربع النهائي للمسابقة.

سجل للهلال البرازيلي ميشيل ديلجادو، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

ولحق النصر بغريمه التقليدي الهلال إلى «المربع الذهبي»، بفوزه الكبير على الشباب 5-2، وكان الخليج بلغ هذا الدور أيضاً، فيما تأجلت مباراة الفيصلي والاتحاد إلى 19 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية التي تقام منافساتها في جدة.

سجل خماسية النصر، الإيفواري سيكو فوفانا، والسنغالي ساديو ماني، وعبدالرحمن غريب، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ومحمد مران، فيما سجل هدفي الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور، وهتان باهبري.