أوسيمين أفضل لاعب في أفريقيا



مراكش (أ ف ب)

تُوج فيكتور أوسيمين نجم المنتخب النيجيري، ونابولي الإيطالي لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023، وفق ما أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي، في حفل أقيم بمدينة مراكش المغربية.

وفاز أوسيمين، الذي قاد نابولي لنيل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بهذه الجائزة، متفوقاً على كل من النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والمهاجم المصري نجم نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح.

وقال أوسيمين عقب تسلمه الجائزة من طرف موتسيبي «أحمد الله وأشكره على هذه الجائزة»، مؤكداً أنها «كانت حلماً بالنسبة لي وأصبحت حقيقة، أريد أن أشكر النيجيريين ،والجمهور النيجيري على دعمهم لي، وكذاك القارة الأفريقية، والجميع على تشجيعي».

وأضاف «أنا متسامح مع أخطائي»، دون أن يفوت الفرصة للتعبير مجدداً عن امتنانه للمهاجم الإيفواري ديدييه دروجبا الذي يعتبره مثله الأعلى.

وأضاف في تصريحات للصحافة عقب الحفل «إنه إنجاز كبير بالنسبة لي، هذه الجائزة من أكثر الأشياء التي طمحت إليها».

تألق المهاجم البالغ 24 عاماً الموسم الماضي مع نابولي، بعد أن سجّل 31 هدفاً في مختلف المسابقات الموسم الماضي، وأسهم في إحراز فريقه لقب بطل الدوري الإيطالي، بعد صيام دام 33 عاماً، وتُوج هدافاً له، ويُقدّر ناديه نابولي قيمته بقرابة 200 مليون يورو.

وكشف مؤخراً أنه رفض عروضاً مغرية للانضمام إلى الدوري السعودي لكرة القدم الصيف الماضي، مشيراً إلى أن قراره كان جيداً لمسيرته، وذكرت تقارير بأنه تلقى عرضاً من الهلال السعودي.

وأنهى القناص، الشهير بالقناع الذي يضعه على وجهه خلال المباريات، الموسم الماضي خامس أفضل هداف على الصعيد الأوروبي، ما جلب اهتمام أندية إنجليزية للحصول على خدماته مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وخيب أوسيمين آمال الجماهير المغربية التي كانت تأمل تتويج مواطنها أشرف حكيمي بالجائزة الفردية الأرفع في القارة، بعدما توّج حكيمي بلقب بطل الدوري الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان، وتألق مع منتخب بلاده «أسود الأطلس» في مونديال قطر ببلوغه نصف النهائي وإنهائه في مركز رابع تاريخي.

لكن «أسود الأطلس» حضروا ضمن لوائح المتوجين في الحفل الذي احتضنته العاصمة السياحية للمملكة، حيث اختيروا أفضل منتخب أفريقي لفئة الرجال لهذا العام، كما تُوج مدربهم وليد الركراكي بجائزة أفضل مدرب في القارة.

وقاد الركراكي المنتخب المغربي لإنجاز تاريخي العام الماضي، ببلوغه المربع الذهبي لمونديال قطر في سابقة هي الأول لفريق أفريقي وعربي.

وتفوق الركراكي على كل من الجزائري عبد الحق بنشيخة الذي قاد اتحاد العاصمة إلى لقبي كأس الاتحاد الأفريقي والكأس السوبر الأفريقية، ويشرف حالياً على سيمبا التنزاني، والسنغالي أليو سيسيه المدير الفني لـ «أسود التيرانجا» أبطال «القارة السمراء» قبل عامين.

كذلك توج حارس «الأسود» ياسين بونو، الذي لعب دوراً حاسماً في ذلك الإنجاز، بجائزة أفضل حارس أفريقي لهذا العام، وقد فاز بونو الموسم الماضي أيضاً بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» مع ناديه السابق الإسباني إشبيلية، قبل أن يلتحق بنادي الهلال السعودي.

وتفوق على كل المصري محمد الشناوي المتوج مع فريقه الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، والكاميروني أندري أونانا الذي تُوج بطلاً لكأس إيطاليا، ووصيفاً لدوري الأبطال مع إنتر ميلان قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

في المقابل فشل مواطنه عبد الصمد الزلزولي «ريال بيتيس الإسباني» في سباق أفضل لاعب واعد، والتي فاز بها السنغالي لامين كامارا لاعب ميتز الفرنسي.

على مستوى الأندية، اختير الأهلي المصري أفضل ناد أفريقي لهذا العام، بعدما تُوج بطلاً لدوري الأبطال، متفوقاً على صن داونز الجنوب الأفريقي، بطل المسابقة الحديثة دوري أفريقيا، والوداد البيضاوي المغربي وصيفهما.

أما على مستوى السيدات فتوجت النيجيرية أسيسات أوشوالا مهاجمة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة أفريقية لهذا العام. وحظيت نجمة المنتخب النيجري «29 عاماً» بهذه الجائزة، بعدما قادته إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات هذا الصيف في أستراليا ونيوزيلندا، قبل أن يخرج أمام المنتخب الإنجليزي.