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لايلز «عداء العام»

لايلز «عداء العام»
12 ديسمبر 2023 09:47

 
موناكو (أ ف ب) 

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كافأ الاتحاد الدولي لألعاب القوى أفضل رياضييه ورياضياته على مدار العام، خلال حفل توزيع الجوائز للعام 2023.
وفاز العداء الأميركي نواه لايلز بطل العالم في سباقات 100م و200 م والتتابع 4 مرات 100 م بجائزة الأفضل لدى الرجال في فئة «المضمار»، وذلك بعد فوزه بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم الأخيرة.
وسيحول لايلز «26 عاماً» أنظاره إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في باريس، وذلك بعد أدائه القوي خلال العام الحالي، حيث يطمح إلى الظفر أيضاً بجائزة 4x400 متر، إلى جانب الفئات الأخرى 100م و200 م و4x400 م.
وقال لايلز «لطالما عُرفت أنني الرجل الأسرع في الكوكب، لكنّ أحداً لم يصدقني إلى حين فوزي بسباق الـ 100م».
وتابع «هذا الأمر غيّر نظرة الناس لي قليلاً، خصوصاً خارج الرياضة».
ولدى السيدات وفي الفئة ذاتها، فازت الكينية فايت كيبييجون بجائزة الأفضل، بعد تحقيقها ثلاثة أرقام قياسية في الجري لمسافات متوسطة وطويلة.
وقالت الكينية «كان عاماً مذهلاً، لم أتوقع ما فعلته هذا العام، أن أحطم ثلاثة أرقام قياسية عالمية، وأن أحرز ميداليتين ذهبيتين».
وفاز السويدي أرمان دوبلانتيس بجائزة الأفضل في فئة «المنافسات»، بعدما كسر رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة في القاعتين المغلقة والمفتوحة.
وفازت الفنزويلية يوليمار روخاس بجائزة الأفضل في الفئة ذاتها، بعد فوزها بلقبها العالمي الرابع في القفز الثلاثي في الهواء الطلق.
أما في فئة «الطريق»، فكان الفوز من نصيب العداء الكيني كيلفن كيبتوم والإثيوبية تيجست أسفة، نظراً لتحقيقهما رقمين قياسيين في سباق الماراثون هذا العام.

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