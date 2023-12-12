«قنابل الدخان» تعاقب «البايرن»!



برلين (أ ف ب)

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، غرامة قدرها 40 ألف يورو على بايرن ميونيخ الألماني، بسبب استخدام جماهيره قنابل دخانية، خلال مباريات عدة في دوري أبطال أوروبا، وهدد بمنع مشجعيه من حضور مباريات مستقبلية خارج أرضه في المسابقة القارية.

وأشار النادي البافاري في بيان صحفي إلى أنه تعرّض للعقوبة بسبب «استخدام الألعاب النارية والأجهزة النارية المحظورة وإلقاء أشياء من مدرجات جماهير البايرن خلال مباريات دوري أبطال أوروبا»، لا سيما في ملعب باركن في كوبنهاجن، خلال فوز العملاق البافاري 2-1 في أكتوبر.

ويخضع النادي أيضاً لحظر مع وقف التنفيذ لمدة عامين على شراء التذاكر لمشجعيه خلال المباراة المقبلة التي تقام خارج ملعبه في دوري الأبطال.

ووجه البايرن نداءً عاجلاً إلى جماهيره للامتناع في المستقبل عن استخدام الألعاب النارية في الملاعب وعن السلوك السيئ.