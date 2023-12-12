الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«قنابل الدخان» تعاقب «البايرن»!

«قنابل الدخان» تعاقب «البايرن»!
12 ديسمبر 2023 09:58

 
برلين (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
توجه أوروبي لفرض عقوبات على مستوطنين متورطين بالعنف في الضفة الغربية
أوكرانيا قلقة على مستقبلها الأوروبي قبل قمة دول الاتحاد

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، غرامة قدرها 40 ألف يورو على بايرن ميونيخ الألماني، بسبب استخدام جماهيره قنابل دخانية، خلال مباريات عدة في دوري أبطال أوروبا، وهدد بمنع مشجعيه من حضور مباريات مستقبلية خارج أرضه في المسابقة القارية.
وأشار النادي البافاري في بيان صحفي إلى أنه تعرّض للعقوبة بسبب «استخدام الألعاب النارية والأجهزة النارية المحظورة وإلقاء أشياء من مدرجات جماهير البايرن خلال مباريات دوري أبطال أوروبا»، لا سيما في ملعب باركن في كوبنهاجن، خلال فوز العملاق البافاري 2-1 في أكتوبر.
ويخضع النادي أيضاً لحظر مع وقف التنفيذ لمدة عامين على شراء التذاكر لمشجعيه خلال المباراة المقبلة التي تقام خارج ملعبه في دوري الأبطال.
ووجه البايرن نداءً عاجلاً إلى جماهيره للامتناع في المستقبل عن استخدام الألعاب النارية في الملاعب وعن السلوك السيئ.

الاتحاد الأوروبي
اليويفا
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
COP28.. قادة الأعمال شركاء في رحلة الاستدامة وقضايا المناخ تعيد صياغة أولوياتهم
علوم الدار
COP28.. قادة الأعمال شركاء في رحلة الاستدامة وقضايا المناخ تعيد صياغة أولوياتهم
اليوم 10:16
«قنابل الدخان» تعاقب «البايرن»!
الرياضة
«قنابل الدخان» تعاقب «البايرن»!
اليوم 09:58
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 09:57
لايلز «عداء العام»
الرياضة
لايلز «عداء العام»
اليوم 09:47
أوسيمين أفضل لاعب في أفريقيا
الرياضة
أوسيمين أفضل لاعب في أفريقيا
اليوم 09:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©