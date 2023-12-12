ميسي ورونالدو وجهاً لوجه في الرياض

أنور إبراهيم (القاهرة)

تراجعت إدارة نادي إنتر ميامي الأميركي عن موقفها السابق الخاص بنفي وجود أي اتفاق رسمي على مشاركة فريقها في البطولة الودية الثلاثية، التي تضم الهلال والنصر السعوديين، وهو القرارالذي اتخذته يوم 21 نوفمبرالماضي، ولكنها فاجأت الجميع وأعلنت عن مشاركتها في هذه البطولة الودية في إطار كأس موسم الرياض، التي تنظمها السعودية، حيث من المقرر أن يواجه إنتر ميامي، الذي يلعب له النجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي، فريق الهلال يوم 29 يناير، ثم يواجه النصرالذي يلعب له النجم «الأسطورة» كريستيانو رونالدو أول فبراير المقبل، وذلك في أول جولة خارجية للفريق الأميركي.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المواجهات المباشرة بين ميسي «36 عاماً» الحاصل على 8 كرات ذهبية ورونالدو «38عاماً» الحاصل على 5 كرات ذهبية، بلغ 37 مواجهة في «الكلاسيكو» الإسباني بين الريال والبارسا، عندما كان النجمان يلعبان لهذين الناديين العريقين.

وإذا كان رونالدو قائد النصر جاهزاً لهذه المواجهة أمام منافسه التقليدي ميسي، فإن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، ليس جاهزاً لمواجهة صديقه ليو، بسبب الإصابة التي خضع بعدها لجراحة الرباط الصليبي.

وكان ميسي ورونالدو شاركا في النسخة الأولى من كأس موسم الرياض في يناير الماضي، حيث كان ميسي يلعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما قاد ورونالدو فريق نجوم الدوري السعودي، وانتهى اللقاء بفوز «الباريسي» 5-4.