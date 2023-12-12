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الرياضة

«لكمة حكم» تؤجل الدوري في تركيا!

«لكمة حكم» تؤجل الدوري في تركيا!
12 ديسمبر 2023 11:01

 
إسطنبول (أ ف ب) 

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عُلّقت مباريات الدوري لكرة القدم، حتى إشعار آخر، بعدما تعرّض أحد الحكام لـ «لكمة» من رئيس أنقرة جوجو، بعد التعادل 1-1 مع ريزه سبور، بحسب ما أعلن اتحاد اللعبة.
وقام فاروق كودجا، رئيس نادي أنقرة جوجو، بتوجيه لكمة قوية على وجه الحكم خليل أوموت ميلر في أرض الملعب بعد المباراة، ما أدى إلى إصابته في عينه.
وقال الاتحاد التركي «هذا الهجوم الدنيء لم يستهدف فقط خليل أوموت ميلر، وتم تنفيذ هذا الهجوم اللاإنساني والخسيس ضد جميع الأطراف المعنية بكرة القدم التركية، وبالتنسيق مع دولتنا، تم اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية بحق المسؤولين والمحرضين على هذا الهجوم اللاإنساني».
وأضاف البيان «النادي المسؤول ورئيس النادي ومديروه وجميع المجرمين الذين هاجموا خليل أوموت ميلر سيعاقبون بأشد الطرق».
وأوضح «بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، تأجلت المباريات في جميع الدوريات إلى أجل غير مسمى».
وسقط ميلر أرضاً إثر لكمة كوجا، في ظل حالة من الفوضى على أرض الملعب، قبل أن ينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعادل ريزه سبور النتيجة في الوقت البدل عن ضائع من المباراة، بعدما كان أنقره جوجو متقدماً طوال فتراتها.
وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحادث الذي وقع في العاصمة أنقرة.
وكتب أردوغان على منصة إكس (تويتر سابقاً) «الرياضة تعني السلام والأخوة، الرياضة لا تتوافق مع العنف»، وأضاف «لن نسمح أبداً بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية».

تركيا
الدوري التركي
رجب طيب أردوغان
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