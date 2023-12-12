الروسي باتيرجازييف يخطف لقب بطولة العالم للملاكمة في دبي

دبي (الاتحاد)

أحرز الروسي ألبرت باتيرجازييف لقب بطولة العالم الأولى للرابطة الدولية للملاكمة المحترفة، بتغلبه على الكوبي لازارو ألفاريز في النزال الرئيس لوزن 60 كجم في النسخة الثامنة من «ليلة الأبطال»، التي جرت في صالة الأجندا بدبي، بمشاركة نخبة الملاكمين من مختلف الدول، وشهدت أقوى وأصعب المنافسات الاحترافية.

وفي أبرز النزالات الاحترافية التي جرت تحت مظلة الرابطة الدولية للملاكمة، توج الروسي «إيفجيني تيشتشينكو» بلقب بطل العالم الأول لوزن الجسر «وزن 101.6 كجم» بفوزه على الألماني ليفون هاكوبيان، بعدما وجه لكمة فنية قاضية لخصمه.

وفي مباراة ثانية تغلب بطل العالم الروسي مسلم جازيماجوميدوف على الألماني أرتور مان في وزن 90.7 كجم بالضربة الفنية القاضية.

وفي المواجهة الاحترافية التي جرت بين الروسي «مارك بتروفسكي» مع الأسترالي «لوكاس براون» في وزن فوق 90 كجم، استطاع «بتروفسكي» حسمها بضربة فنية في الجولة الرابعة، حيث تمسك براون بواسطة الحبال في سقوطه الثالث.

وفي وزن 60 كجم فاز الفرنسي «سفيان أوميها» بطل العالم لرابطة الملاكمة الدولية ثلاث مرات على الإسباني «خوسيه كويليس بروتونز الحائز فضية بطولة أوروبا عام 2022 بإجماع القضاة.