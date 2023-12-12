«ليوا الدولي» يُسجل مشاركة قياسية في منافسات «الصقور»

الظفرة (الاتحاد)

سجلت منافسات مسابقة الصقور، والتي أقيمت ضمن اليوم الرابع عبر مهرجان ليوا الدولي، مشاركة ضخمة عبر فئة الملاك فرخ وانقسمت إلى أربعة أشواط مختلفة، بدأت في الصباح الباكر، واستمرت حتى الواحدة بعد الظهر.

وشارك في منافسات اليوم الأول، 110 صقور، توزعت على الأشواط الأربعة المختلفة، وفاز بلقب شوط جير شاهين صقر سعيد بن أحمد بن الشيخ مجرن الملقب بحشيم، بعد أن قطع مسافة 400 متر في 20,422 ثانية، وحل في المركز الثاني فارس غانم خلفان المزروعي، وحل ثالثاً غانم خلفان المزروعي.

وفي شوط جير بيور، فاز في المركز الأول صقر عمر العامري والملقب بالباهر، وحل ثانياً عبد العزيز الكندي، وثالثاً أحمد راشد الخيلي، وفي شوط جير قرموشة، حقق صقر 44 لمالكه أحمد سالم الشدي المركز الأول، وحل ثانياً عباد صالح الفلاحي، وثالثاً مجر المنصوري، وفي شوط جير تبع حل في المركز الأول صقر محمد سعيد المنصوري الملقب بـ8، وحل ثانياً خالد جمعة الهاملي، وثالثاً بطي حمد القبيسي.

وتستمر منافسات الصقور، مع انطلاق فئة محترفين فرخ، والخميس مع محترفين جرناس، وكانت منافسات الثلاثاء، قد تم تأجيلها بسبب الظروف الجوية، واحتمال نزول الضباب في الصباح الباكر.

وسيكون الأربعاء هو سادس أيام المهرجان الذي يستمر حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر الحالي، مع العديد من البطولات والرياضات المختلفة والأنشطة المتنوعة.

وكرم الفائزين في الختام عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وحمدان المزروعي مدير عام النادي.

من ناحيته، وجه بطي القبيسي عضو اللجنة المنظمة لمسابقة الصقور إشادته بكافة الصقارين والملاك المشاركين في اليوم الأول للمنافسة، مؤكداً أن التزامهم بالقوانين وتطبيق كافة اللوائح ساهم في أن تنجح تفاصيل المسابقة من البداية وحتى النهاية وقال: أنهى الصقارون السباق من دون أي عقبات تذكر، ونجحنا معهم في إنهاء المشاركة الخاصة بقرابة 110 صقور في زمن سريع.

وأكد بطي القبيسي أن مثل هذه المسابقات تحيي الموروث الشعبي، وتقدم لأبناء الظفرة فرصة كبيرة في التنافس الرياضي، وإحياء هذه الرياضة المهمة لدى سكان المنطقة، وقال: نتوقع مشاركة أكبر في فئة المحترفين، وحضوراً من مختلف مناطق الدولة، ونرحب بكل المشاركين للمنافسة على المراكز الأولى في المسابقة، التي تقام ضمن مهرجان ليوا الدولي 2024.

من جهتهم أشاد الصقارون الذين شاركوا في اليوم الأول للصقور بالتنظيم المميز واختيار مكان انطلاق المسابقة في منطقة تل مرعب، مؤكدين أن المنافسة تحظى باهتمام أكبر وتطوير في كل موسم عبر التنظيم المتكمن للجان الخاصة بنادي ليوا الرياضي.