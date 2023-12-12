النصر والهلال يقتحمان «قمة العالم» على «إنستجرام»!



سلطان آل علي (دبي)



نشرت منصة «Football Benchmark» المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، قائمة أفضل حسابات الأندية في التفاعل عبر منصة «إنستجرام» عام 2023، واعتمدت في ذلك على معدل تفاعل المتابعين مع منشورات الحسابات خلال العام، وشملت القائمة أعلى 20 نادياً حول العالم.

وأظهرت القائمة تصدّر ريال مدريد لأكثر حسابات الأندية تفاعلاً عبر «إنستجرام»، خلال العالم الحالي، بمعدل يتجاوز 456 ألف تفاعل مع كل منشور، ويليه برشلونة، والذي بلغ معدل التفاعل مع منشوراته 441 ألفاً، ويأتي النصر السعودي، في المركز الثالث، والذي اقتحم القائمة، بفضل التعاقدات الكبرى، ووجود «الأسطورة» كريستيانو رونالدو، وبلغ معدل التفاعل مع منشورات حسابه في «إنستجرام» حوالي 350 ألفاً.

ويأتي الهلال السعودي ضمن القائمة، حيث يحتل «المركز الـ18»، ومعدل تفاعل بلغ 125 ألف مع كل منشور على حسابه، والنصر والهلال هما الناديان العربيان الوحيدان في القائمة، أما على مستوى آسيا، هناك قطبا إيران، بيرسبوليس في المركز الثامن، بمعدل 211 ألف تفاعل، واستقلال طهران في «المركز 13» بمعدل 165 ألف تفاعل.

وتملك الأندية الإنجليزية «نصيب الأسد»، بوجود 5 أندية هي تشيلسي «السابع»، ومانشستر يونايتد «11»، وليفربول «12»، ومانشستر سيتي «16»، وأرسنال «17»، كما توجد 3 أندية تركية هي فنربخشة، وجالطة سراي، وبيشكتاش.

والجدير بالذكر أنّ إنتر ميامي الذي يلعب له «الأسطورة» ليونيل ميسي، يأتي في المركز العاشر، بمعدل 181 ألف تفاعل مع منشوراته، ومن الأمور المهمة، أنه لا يوجد سوى ناد إيطالي واحد، وهو يوفنتوس في «المركز 20» والأخير بالقائمة.



قائمة أكثر تفاعلاً



1- ريال مدريد

2- برشلونة

3- النصر السعودي

4- باريس سان جيرمان

5- فنربخشة

6- جالطة سراي

7- تشيلسي

8- بيرسبوليس

9- بيشكتاش

10- إنتر ميامي

11- مانشستر يونايتد

12- ليفربول

13- استقلال طهران

14- بايرن ميونيخ

15- ريفر بليت

16- مانشستر سيتي

17- أرسنال

18- الهلال

19- بوكا جونيورز

20- يوفنتوس