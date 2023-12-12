«الإمبراطور» يغازل «اللقب» في «المحاولة السابعة»



مراد المصري (دبي)



قدم الوصل أوراق اعتماده بقوة، لمغازلة عودة «الألقاب الغائبة» إلى خزائنه، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، عقب الفوز الكبير على شباب الأهلي 3-0، على ملعب زعبيل، في إياب دور الثمانية، ليبلغ «مربع ذهب» هذه البطولة تحديداً للمرة السابعة، على أمل «كسر النحس» الذي لازمه فيها، ومحاولة رفع الكأس وكتابة النهاية السعيدة هذه المرة.

وسبق للوصل أن بلغ المباراة النهائية، وحل وصيفاً عام 2018، فيما ودع 6 مرات من نصف النهائي، آخرها أمام شباب الأهلي موسم 2020-2021، ورغم أن المواجهة المقبلة أمام الوحدة، فإنه قدم أوراق اعتماده بقوة في المسابقة، خصوصاً مع تسجيله 16 هدفاً في 4 مباريات، بمعدل 4 أهداف للمباراة، حيث سجل 3 أهداف خلال ثلاثة لقاءات، بواقع مرتين أمام شباب الأهلي، وواحدة مع حتا في إياب الدور الأول، وأكبر فوز في تاريخ البطولة على حساب «الإعصار» بـ «سباعية» في ذهاب الدور الأول.

ويعتبر هذا أكبر انتصار لـ «الإمبراطور» على حساب «الفرسان» منذ 8 سنوات، عندما تفوق عليه بـ «رباعية» في فبراير 2015 ضمن «دوري أدنوك للمحترفين».

ويرى ميلوش مدرب الوصل، أنه يسعى دائماً لاستخراج أفضل ما لدى لاعبيه، وهذا النوع من مباريات «الديربي» دائماً ما يمثل الحافز، وهو ما ظهر في اللقاء، والأهم الحفاظ على التوازن والاستقرار في المرحلة المقبلة، وقال «ليس من المهم أن تكون في صدارة الدوري في هذا التوقيت من العام، ولكن أن تكون بالمركز الأول مع حلول نهاية الموسم في الصيف، ويجب علينا أن نخوض مواجهة اتحاد كلباء القوية، ثم شباب الأهلي «الغاضب»، ولا نريد فقدان النقاط مرة أخرى، لذلك يجب أن نلعب بأقصى طاقتنا في المرحلة المقبلة، وهدفنا حالياً أن نسعى للفوز في جميع المباريات التي نخوضها في جميع المسابقات، وهذه العقلية الموجودة في النادي».

وعبر علي سالمين لاعب الوصل، عن سعادته بروح الفريق التي ظهر بها في المباراة، وقال «حققنا نتيجة إيجابية، وخرجنا بشباك نظيفة، ويجب أن نظهر قتاليتنا في جميع المباريات، والأهم الاستمرارية في النتائج والأداء».

وأضاف «حالياً كلنا مجموعة واحدة، وهذه روح الفريق التي يجب أن نظهرها، وأن نكون يداً واحدة، في حال أردنا بلوغ شيئ هذا الموسم، والكل جاهز للدفاع عن الشعار، بغض النظر عمن يوجد في أرضية الملعب».

من جانبه، أشار ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي، إلى أن حكاية «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» انتهت، ويجب التركيز على المباريات المقبلة في الدوري، ومواجهة «كأس السوبر». وقال «عانينا الكرات الثابتة، حيث استقبلنا أول هدفين أسهما في تغيير مجريات اللقاء، وهو أمر محبط، وكنا دائماً معروفين بالتنظيم الدفاعي، خصوصاً بالكرات الثابتة، وأمام الوصل أظهرنا ضعفاً في هذا الجانب».

وأضاف «علينا أن نتكاتف معاً للمرحلة المقبلة، ونركز على المباريات، بداية من لقاء بني ياس الصعب في الدوري، ونخوض مباريات متتالية تتطلب العمل من أجلها».