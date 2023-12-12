عجمان يستعد للنصر بـ «روح الخماسية»

رضا سليم (دبي)

دخل فريق عجمان في أجواء الاستعدادات لمواجهة النصر في الجولة الحادية عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، يوم السبت المقبل، بدافع الفوز الأخير الذي حققه الفريق على الجزيرة في الجولة العاشرة بخماسية تاريخية، وهو الفوز الثاني للفريق بالدوري هذا الموسم، والذي دفع به إلى المركز الحادي عشر بعيداً عن منطقة المؤخرة برصيد 10 نقاط.

ويطمح «البرتقالي» في تحقيق الفوز الثالث والدخول في المنطقة الآمنة بجدول الترتيب، قبل أن يواجه الشارقة في الجولة الثانية عشر، والتي سيتوقف بعدها الدوري ما يقرب من 45 يوماً، بسبب استعدادات المنتخب الوطني ومشاركته في نهائيات كأس آسيا بالدوحة الشهر المقبل.

ورغم استمرار غياب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الذي بدأ العودة التدريجية في محاولة للحاق بمباراة الشارقة، يغيب المدافع محمد إسماعيل وسيف راشد وجيانلوكا، وإن كان الأخير قد بدأ في التدريبات، فيما استعاد الفريق وليد اليماحي وحسين عبدالرحمن بعد غياب طويل.

وسيعتمد الروماني إيسايلا مدرب الفريق على نفس تشكيلة مباراة الجزيرة الأخيرة، من خلال الاعتماد على رباعي الدفاع نادر الغندري وعبدالله صالح وسعود سعيد ومحمد ناصر، وفي الارتكاز الثلاثي يوسف بلال وعصام فايز، وحسين عبدالرحمن وفي الوسط هيكل الشيخاوي، وعلي مدن وروكي في الهجوم.

يذكر أن عجمان لم يحقق الفوز في الدوري بأكثر من أربعة أهداف، منذ الفوز على اتحاد كلباء 6-1 في الأسبوع السادس بموسم 2012-2013، أي من 11 موسماً على التوالي.