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الرياضة

22 مدرباً مواطناً في «دورة دبلوم المحترفين»

22 مدرباً مواطناً في «دورة دبلوم المحترفين»
12 ديسمبر 2023 14:00

دبي (الاتحاد)
تتواصل محاور الفترة الثالثة لدورة دبلوم المدربين المحترفين (AFC Pro Coaching Diploma)، التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويُشارك فيها 22 مدرباً مواطناً، و6 مدربين من البحرين، وعُمان، والعراق، وإيران، وتونس، والبرتغال.
يُقدم محاضرات الفترة الثالثة، المحاضرون الآسيويون، كريم مالوش، وجمال الحساني، وعبدالمجيد النمر.
وترتكز المحاضرات النظرية والعملية خلال هذه الفترة على كافة الأمور المتعلقة بعمليات الإعداد البدني في كرة القدم على مستوى الاحتراف، وكيفية الوقاية من الإصابات وفوائد التدريب بقوة خلال الحصص التدريبية في الملعب والصالة الرياضية، ودور مدرب اللياقة البدنية في إدارة وتوزيع الأحمال التدريبية.
كما تتناول فوائد الأجهزة الإلكترونية التي توفر قياسات الجهد المبذول من كل لاعب، وعلاقة مدرب اللياقة البدنية مع المدير الفني للفريق في تخطيط الوحدات التدريبية أثناء الموسم الرياضي بالكامل، وكيفية اعداد اللاعبين والفريق للمباريات، وكذلك التحكم في قوة وحجم التمرينات، والراحة السلبية للاعبين بعد المباراة.
الجدير بالذكر أن دورة دبلوم المدربين المحترفين الآسيوية تُعقد على سبع فترات بحسب شروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتؤهل المدربين المشاركين فيها لتدريب جميع فرق الأندية والمنتخبات الوطنية.

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