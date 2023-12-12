«الاتجاه الواحد» يتصدر «المشهد 11» في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

غابت الندية عن مشهد مواجهات الجولة 11 لدوري الدرجة الأولى، والتي شهدت الفوز في 7 مباريات مقابل تعادل سلبي وحيد في مباراة دبا والحمرية، في الوقت الذي فشلت فيه 7 أندية في تسجيل أي هدف بفوز التعاون على جلف يوناتيد 1-0، ويوناتيد أمام جلف إف سي 2-0، ومسافي على مصفوت 1-0، والظفرة على حساب سيتي 2-0، والعربي أمام الرمس 5-0، والذيد على ضيفه الجزيرة الحمراء 3-0، والفجيرة أمام دبا الحصن 1-0.

واحتفظ العروبة الغائب عن الجولة بداعي الراحة بصدارته الترتيب برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، فيما عزز الظفرة بقيادة مدربه الجديد البرازيلي باولو كاميلي، لوصافته الحالية للترتيب برصيد 22 نقطة من 11 مباراة بفوزه بثنائية نظيفة على سيتي «قبل الأخير».

ولم تمنع الخسارة أمام الفجيرة 0-1، دبا الحصن من الاحتفاظ بمركزه الثالث في الترتيب برصيد 18 نقطة، فيما استعاد يونايتد مركزه الرابع بالفوز على ضيفه جلف إف سي 2-0، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، مستفيداً من تعثر منافسه المباشر دبا بتعادله السلبي مع الحمرية.

وصعد العربي إلى المركز السادس بالفوز الأكبر في الجولة على الرمس «الأخير» بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، في الوقت الذي تساوت فيه أندية الفجيرة «السابع»، والذيد «الثامن»، ومسافي «التاسع»، والجزيرة الحمراء «العاشر» برصيد 15 نقطة على التوالي في «المنطقة الدافئة».

وبدا الإنجليزي توناني افوبي مهاجم الظفرة أبرز المتألقين في «الجولة 11»، بعدما سجل هدفي فريقه أمام سيتي 2-0، ليعزز موقعه في صدارة هدافي الدوري برصيد 9 أهداف، فيما انفرد الجزائري عكاشة حمزاوي مهاجم الفجيرة بمركز الوصافة برصيد 7 أهداف بعدما سجل هدف «الذئاب» الوحيد في المواجهة أمام دبا الحصن 1-0.

وشهدت قائمة الهدافين انضمام الأرجنتيني لويس مارسيلو مهاجم يوناتيد للسباق برصيد 6 أهداف في المركز الثالث، بعدما سجل هدفي فريقه أمام ضيفه جلف إف سي 2-0، ليسهم في استعادة يونايتد لمركزه الرابع في الترتيب العام للدوري برصيد 17 نقطة.

وتُلعب مباريات الجولة المقبلة «12» لدوري الأولى يومي السبت والأحد المقبلين، حيث يلتقي في اليوم الأول مسافي مع الفجيرة، جلف إف سي مع التعاون، جلف يونايتد مع العروبة، الظفرة مع يونايتد، فيما يلتقي الأحد الجزيرة الحمراء مع سيتي، دبا الحصن مع الرمس، العربي مع دبا، والحمرية مع الذيد.

نتائج الجولة 11

التعاون – جلف يوناتيد 0-1

يونايتد – جلف اف سي 2-0

مصفوت – مسافي 0-1

سيتي – الظفرة 0-2

دبا – الحمرية 0-0

الرمس – العربي 0-5

الذيد – الجزيرة الحمراء، 3-0

الفجيرة – دبا الحصن، 1-0