أوليفيرا «الراقي» يتألق بـ«الهدف 10» في 45 مباراة

علي معالي (دبي)

فرض الشاب البرازيلي ألفارو دي أوليفيرا نفسه على ملاعبنا هذا الموسم، بقيادته لفريق البطائح وتقديمه مستويات مميزة مع الفريق، وكانت بصمته الأخيرة بهدف الدقيقة 44، في شباك بني ياس هي بصمة الهدف رقم (10) خلال 45 مباراة بدوري المحترفين، ورقم 4 في موسمه الأول مع «الراقي»، ليتصدر قائمة الهدافين حتى الآن.

جاء هدف أوليفيرا من ضربة جزاء ليتقدم فريقه على «السماوي» 2-1، ليحتل البطائح المركز السادس برصيد 15 نقطة، متخطياً عدد نقاطه في الموسم الماضي بمشاركته الأولى بدوري المحترفين حيث جمع الفريق وقتها 12 نقطة، وهذا مؤشر إيجابي للغاية في موسمه الثاني.

ولد المهاجم ألفارو أوليفيرا في «نوفا فينيسيا» بالبرازيل، ويواصل تميزه في ملاعبنا بعد رحلة احتراف بدأها بالانتقال لنادي شباب الأهلي موسم 2019- 2020، ولكن لم يخض أي مباراة بالدوري، وفي الموسم التالي انتقل إلى الفجيرة في موسم 2020-2021، ولعب 11 مباراة بواقع 430 دقيقة وسجل هدفاً واحداً.

وعلق أوليفيرا بعد مباراة بني ياس قائلاً: «كانت مباراة صعبة للغاية، المنافس فريق قوي ويقاتل دائماً في كل مبارياته، وكانت مباراة مباشرة مع فريق قريب من البطائح في الترتيب، وكان من المهم جداً أن نحقق هذا الفوز».

وأضاف: «نبلي بلاءً حسناً في المنافسة، وموقعنا حتى الآن في المركز السادس نعتبره جيداً للغاية، ولكن لا يمكننا الوقوف عند النقطة الـ 15، بل علينا الاستمرار في حصد النقاط للدخول أكثر إلى منطقة الأمان، وفريقنا شاب ويحتاج إلى مواصلة التطور لمواصلة إضافة النقاط والتسلق نحو المقدمة».

يبلغ اللاعب من العمر 22 عاماً، وهذا هو الموسم الثالث بالمحترفين، حيث دافع المهاجم عن ألوان فريق دبا في الموسم الماضي، واكتسب شهرة، وسجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وقال ألفارو دي أوليفيرا: «سعيد جداً باللحظة التي كنت أعيشها مع البطائح حالياً، لقد تمكنت من مساعدة فريقي لتحقيق الانتصارات وهذا يجعلني أشعر بالفخر والسعادة، وأصبحت حالياً على مسافة هدف واحد من معادلة رقم الموسم الماضي، فهذا يدل على أنني أقوم بعمل جيد، وسوف أواصل العمل بجد مع زملائي في الفريق لأتمكن من مواصلة التسجيل ومساعدة البطائح بأفضل طريقة ممكنة».