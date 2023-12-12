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الرياضة

جنابري يغيب 8 أسابيع

جنابري يغيب 8 أسابيع
12 ديسمبر 2023 12:22

 
مانشستر (د ب أ)


قال توماس توخل، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إنه يتوقع عودة المهاجم سيرج جنابري، نجم الفريق، إلى الملاعب في فبراير القادم على أقرب تقدير.
ومن المقرر أن يفتقد بايرن خدمات جنابري «28 عاماً»، في بداية الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال خسارة الفريق القاسية 1-5 أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت يوم السبت الماضي بالدوري الألماني. 

قال توخل قبل مباراة بايرن ضد مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي المقررة مساء اليوم الثلاثاء في دوري الأبطال: «أخشى أن الأمر يستغرق 8 أسابيع على الأقل، يتعين علينا أن نرى مدى تعافيه بعد تلك الفترة.
وتحدث توخل عن فترة غياب نابري القادمة، حيث قال «هذا وقت طويل للغاية بالنسبة له». وأضاف «لقد استغرق الأمر بعض الوقت للتعافي، بعد تعرضه لكسر في ذراعه، ثم كان في أفضل حالاته في التدريبات، وقدم أسبوعاً جيداً، ثم أصيب في الدقيقة الأولى بعد نزوله أمام فرانكفورت».
وتعرض جنابري لإصابة بأحد الأوتار العضلية في منطقة العضلة المقربة اليسرى بعد وقت قصير من نزوله بديلاً أمام آينتراخت فرانكفورت، ويغيب عن 7 مباريات رسمية على الأقل لبايرن قبل العودة المحتملة في فبراير المقبل. 

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وصادف جنابري سوء حظ بالغ هذا الموسم حتى الآن، سواء مع بايرن أو المنتخب الألماني، ولم يشارك إلا نادراً، حيث تأخر عن زميليه كينجسلي كومان وليروي ساني في ترتيب مهاجمي بايرن في الفترة الأخيرة. 

وتسببت إصابة جنابري بكسر في الذراع في ابتعاده عن الملاعب عدة أسابيع في سبتمبر وأكتوبر الماضيين. 

وشارك جنابري في 5 مباريات فقط بالدوري الألماني، حيث تواجد في 3 منها بالقائمة الأساسية لبايرن، ولم يسجل أي هدف حتى الآن، علماً أنه في الموسم الماضي أحرز 14 هدفاً، وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه، ليسهم في تتويج الفريق البافاري بلقب الدوري للموسم الـ11 على التوالي.

بايرن ميونيخ
توماس توخيل
جنابري
دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد
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