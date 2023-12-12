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الرياضة

دي بور يفشل في حل «أزمة دفاع» الجزيرة

دي بور يفشل في حل «أزمة دفاع» الجزيرة
12 ديسمبر 2023 13:30

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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أكدت أرقام الجزيرة هذا الموسم، في «دوري أدنوك للمحترفين»، أو «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» الذي ودعه أمام الوحدة، تراجع النتائج بصورة ملحوظة، وأن المدرب الهولندي فرانك دي بور الذي تمت إقالته، لم ينجح في الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يملكها لاعبو «فخر أبوظبي».
على صعيد الدوري يحتل الجزيرة المركز السابع برصيد 14 نقطة، وهو ترتيب لا يتناسب مع «فخر أبوظبي» منذ بداية «عصر الاحتراف»، حيث إن الجزيرة دائماً ما يكون بين «رباعي القمة» على الأقل.
وخسر الجزيرة 4 مرات في الدوري، منها بنتائج كبيرة وغير متوقعة، مثلما حدث في «الجولة العاشرة» أمام عجمان 1-5، وأيضاً الخسارة برباعية أمام الوصل في الأسبوع التاسع وبأربعة أهداف أمام خورفكان في الأسبوع السادس.
واهتزت شباك «فخر أبوظبي» بـ 20 هدفاً في 10 مباريات بالدوري، بنسبة هدفين في المباراة، وهو رقم لم يحدث مع الجزيرة في «الاحتراف».
وفي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، لعب الفريق 4 مباريات أمام بني ياس في الدور الأول ذهاباً وإياباً والوحدة مباراتين أيضاً في ربع النهائي، وسجل الجزيرة 10 أهداف، فيما سكن مرماه 8 أهداف، أي أنه نفس المعدل في الدوري، بواقع هدفين في المباراة، الأمر الذي يعني أن الفريق يعاني من أزمة دفاعية كبيرة، لم ينجح فرانك دي بور في حلها، رغم أن الجزيرة يملك مدافعين متميزين، أبرزهم خليفة الحمادي، ومحمد العطاس، لتكون مشكلة الدفاع السبب الرئيسي وراء رحيل دي بور، خاصة أنها تسببت في خسائر غير متوقعة وكذلك ضياع النقاط في مباريات سهلة بالدوري.

دوري أدنوك للمحترفين
مصرف أبوظبي الإسلامي
الجزيرة
الوحدة
فرانك دي بور
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