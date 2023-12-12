خربين.. رجل «المواقف الصعبة»

مصطفى الديب (أبوظبي)



واصل عمر خربين تألقه مع الوحدة للمباراة الثانية على التوالي، في بطولتين مختلفتين، وبعد أن أحرز هدف التعادل أمام الوصل في «دوري أدنوك للمحترفين»، عاد ليسجل هدف صعود «العنابي» إلى نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» أمام الجزيرة، بعد مشاركته في اللقاء بدقائق معدودة.

وكان الجزيرة قريباً من الصعود بدلاً من الوحدة، في حال انتهت المباراة بالتعادل 2-2، إلا أن «أصحاب السعادة» سجل هدفين في دقيقتين، بتوقيع أحمد نور الله في الدقيقة 84، وخربين بتمريرة بـ «الكعب» من إسماعيل مطر في الدقيقة 86، ليخطف بطاقة التأهل لمواجهة الوصل مرة أخرى في «مربع ذهب» البطولة.

وسجل خربين 4 أهداف مع الوحدة في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، من أصل 13 هدفاً للفريق، في حين أنه أحرز 7 أهداف مع الفريق في «دوري أدنوك للمحترفين» من بين 16 هدفاً سجلها الوحدة في الدوري هذا الموسم.

ووصل مجموع أهداف «قناص العنابي» هذا الموسم في البطولتين إلى 11 هدفاً، ليؤكد أنه الهداف الأول للفريق هذا الموسم بلا منازع، وأنه رجل المواقف الصعبة في الفترة الأخيرة مع «أصحاب السعادة».