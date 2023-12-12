شباب الأهلي.. خسارة تاريخية في «خروج المغلوب»!



سلطان آل علي (دبي)



تعرّض شباب الأهلي للإقصاء من ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد الخسارة أمام الوصل 2-6، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفشل «الفرسان» الذي كانت تأمل جماهيره في الفوز إياباً، وتعويض خسارة الذهاب، في تحقيق ذلك، وتلقى خسارة قاسية بـ «ثلاثية» نظيفة من «الإمبراطور» في استاد زعبيل.

ويعدّ عدم وجود شباب الأهلي في نصف نهائي المسابقة للعام الثاني على التوالي، حالة لا تتكرر كثيراً، ولم يحدث ذلك إلا قبل 13 عاماً، وتحديداً في نسختي 2009-2010 و2010-2011، حين خرج «الفرسان» في المرتين من دور المجموعات.

وخرج شباب الأهلي في النسخة الماضية، من ربع النهائي أمام الجزيرة بركلات الترجيح، بعد التعادل ذهاباً وإياباً، وودع النسخة الحالية أمام الوصل.

وفي الوقت الذي يشير فيه الرقم إلى حالة سلبية، نجد أنه يمثل مدى قوة شباب الأهلي في المسابقة وحضوره المستمر الذي جعله الأكثر حصداً للقب «5 مرات».

وتعد المرة الأولى في تاريخ شباب الأهلي التي يخسر فيها ذهاباً وإياباً بأدوار خروج المغلوب في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» أو «كأس الرابط»، حيث سبق وأن شارك في 9 مرات في أدوار خروج المغلوب بنظام المباراتين، ولم يخسر ذهاباً وإياباً إلا في هذه النسخة، ضمن ربع النهائي أمام الوصل 2-3 و0-3.