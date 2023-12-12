الشحات: نهائي «المونديال» هدف الأهلي



الرياض (د ب أ)



أكد حسين الشحات «جناح» الأهلي، أن الأرقام الشخصية لا تهمه خلال مشاركته مع «الأحمر» في كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن هدف ناديه هو تحقيق نتائج إيجابية.

ويلعب الأهلي في مونديال الأندية، الذي ينطلق اليوم «الثلاثاء» بالسعودية، وتستمر منافساته حتى 22 ديسمبر الجاري، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، عقب فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا في يونيو الماضي، على حساب الوداد البيضاوي.

ويملك الأهلي الرقم القياسي بوصفه أكثر الأندية العربية والأفريقية مشاركة في البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 2000 في البرازيل، علماً أنه حصل على الميدالية البرونزية للبطولة 3 مرات.

وقال الشحات إن السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق، تحدث مع اللاعبين عن أهمية المشاركة في البطولة، حيث يستهل نادي القرن في أفريقيا مشواره بها يوم الجمعة بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

أضاف الشحات في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي لناديه، أن جماهير الأهلي دائماً لها دور كبير في الإنجازات التي تحققت خلال مشوار الفريق.

وقال: مارسيل كولر دائماً يتحدث مع لاعبي الأهلي عن أهمية المشاركة في كأس العالم للأندية، ويسعى لتحفيز اللاعبين للظهور بشكل قوي، خصوصاً أن البطولة يتابعها العديد من الجماهير في مختلف أنحاء العالم، ونتمنى حصد النتائج المشرفة بكل تأكيد.

وأوضح لاعب الأهلي أن المشاركة في كأس العالم للأندية بصفة مستمرة وتحقيق أرقام قياسية دائماً، تحسب للنادي الأهلي، خاصة أننا نشارك في النسخة الرابعة على التوالي، وهو إنجاز كبير، ونتمنى تحقيق نتائج طيبة خلال النسخة الحالية من أجل جماهير الأهلي، وأنا سعيد بالأرقام الشخصية التي حصدتها في تاريخ البطولة، ولكن أسعى للمزيد خلال المرحلة المقبلة.

أشار الشحات «حققت مع العين الميدالية الفضية، وكان إنجازاً كبيراً بكل تأكيد، وكنت سعيداً بذلك، ومع النادي الأهلي حصلت على الميدالية البرونزية مرتين، ونسعى لإنجاز أفضل، والوصول إلى المباراة النهائية، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق.

وقال: كوني هداف الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية بالتأكيد إنجاز كبير بالنسبة إليَّ، ويحملني مسؤولية كبيرة، والأهم أن أساعد زملائي في الفريق لتحقيق انتصارات جديدة خلال النسخة الحالية.