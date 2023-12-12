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الرياضة

اعتقال المتهم بـ «لكم» الحكم!

اعتقال المتهم بـ «لكم» الحكم!
12 ديسمبر 2023 13:59

إسطنبول (رويترز) 

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«لكمة حكم» تؤجل الدوري في تركيا!

قال وزير العدل التركي، إن محكمة محلية أمرت اليوم «الثلاثاء»، باعتقال فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة جوجو، بعد لكمه حكماً في وجهه في نهاية مباراة بالدوري الممتاز لكرة القدم، كما أمرت باحتجاز اثنين آخرين من المشتبه بهم في أعمال العنف.
وقال الاتحاد التركي لكرة القدم، إنه أوقف جميع المسابقات المحلية بعد الحادث «المخزي»، عندما «لكم» قوجة الحكم خليل أوموت ميلر الذي كان يدير مباراة أنقرة جوجو على أرضه أمام ريز سبور أمس «الاثنين».
وقال وزير العدل يلماظ تونش، إن قوجة واثنين آخرين اعتقلوا رسمياً بتهمة «إصابة موظف عام»، بعد أن أخذ الادعاء أقوالهم.
وقال تونش على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم تويتر «التحقيق مستمر بدقة»، وتم اتخاذ قرار بفرض رقابة قضائية على ثلاثة مشتبه بهم آخرين.
وأظهرت لقطات بثتها شبكة «تي.آر.تي» الحكومية قوجة، وهو يقتحم الملعب، ويلكم الحكم ميلر، بعد أن أطلق صفارة النهاية، بعدما سجل ريز سبور هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 97 على ملعب أريامان.
واقتحمت جماهير أنقرة جوجو الملعب بعد المباراة، وتعرض الحكم ميلر للركل أيضاً، عندما سقط على الأرض، لكنه نجح في النهاية في الوصول إلى غرفة الملابس بمساعدة الشرطة.
وقال الاتحاد المحلي إن أنقرة جوجو ورئيسه ومسؤولي النادي وكل المذنبين في الاعتداء على الحكم «سيعاقبون بأشد العقوبات الممكنة».
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي «الفيفا»، إن الأحداث التي وقعت بعد المباراة غير مقبولة على الإطلاق، وليس لها مكان في رياضتنا أو مجتمعنا، من دون حكام المباريات لا توجد كرة قدم.
وأدار ميلر، الحكم الدولي منذ 2017 والبالغ 37 عاماً، مباراة لاتسيو وسيلتيك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في 28 نوفمبر الماضي.
ويتعرض الحكام في تركيا كثيراً لانتقادات من مدربي ورؤساء الأندية بسبب قراراتهم، لكن نادراً ما تستهدفهم هجمات عنيفة.
ويحتل أنقرة جوجو المركز 11 في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، متأخراً بثلاثة مراكز عن ريز سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.

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