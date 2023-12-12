برنامج تدريبي لإعداد الحكام في التنس



أبوظبي (الاتحاد)

بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للتنس، تم تصميم برنامج تدريبي على أعلى مستوى، بهدف إعداد حكام خط محليين مؤهلين بالكامل للوقوف في الملعب وإدارة المباريات بشكل احترافي في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2024 المرتقبة، وتقام البطولة في المركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، من 3 إلى 11 فبراير.

يوفر برنامج تدريب حكام الخط المحليين من 5 إلى 28 يناير دروساً عملية في الملعب، بما في ذلك التقنيات والنداءات والإشارات، قبل أن يتم تكليف المشاركين بإدارة المباريات، بوصفها جزءاً من برنامج الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوح المجتمعي.

ويتم تعريف المشتركين في برنامج تدريب حكام الخط المحليين على بعض العناصر الأساسية المرتبطة بالتنس الاحترافي في جميع أنحاء العالم، مثل فهم الهيئات الإدارية الثلاث، والحصول على نظرة ثاقبة لهيكل ومستوى البطولات، إلى جانب دور الحكام المسؤولين.



وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: مع تزايد شعبية التنس داخل الإمارات، نحن على ثقة من أن برنامج تدريب حكام الخط المحليين يشجع المزيد من الناس على الاهتمام بهذه الرياضة من المنظور الرسمي، وهذه فرصة رائعة للمسؤولين الطموحين للتعرف على الجوانب الرئيسة للتنس داخل الملعب وخارجه، مع تطوير السمات المطلوبة، ليس فقط للتقدم في البرنامج، ولكن أيضاً للمضي قدماً وإحداث تأثير إيجابي داخل اللعبة.

وأضاف: نأمل أن نرى العديد من خريجي البرنامج يتولون إدارة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة العام المقبل أمام أصدقائهم وعائلاتهم، إلى جانب جمهور عالمي كبير.

وقال نايجل جوبتا، مدير فعاليات التنس في آي إم جي، ومدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: تعد المبادرة الرائعة عنصراً رئيساً في تعزيز نمو التنس في جميع أنحاء الإمارات، ويوفر برنامج تدريب حكام الخط المحليين، الذي يشرف عليه مسؤولون يتمتعون بخبرة كبيرة على أعلى مستوى في اللعبة، للمشاركين جميع المهارات اللازمة المطلوبة في الملعب، فضلاً عن فرصة بناء مسيرة مهنية في هذه الرياضة.