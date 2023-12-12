160 لاعبة في الدوري العالمي للسباحة الفنية

رضا سليم (دبي)

يشهد مجمّع حمدان الرياضي بدبي غداً الأربعاء، انطلاق منافسات الدوري العالمي للسباحة الفنية والذي يستمر على مدار يومين، والذي تنظمه أكاديمية «دبل دي» للسباحة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 160 لاعبة للأعمار من 12 إلى 30 سنة يمثلن 23 فريقاً وأكاديمية من 14 دولة، ومن بينهن 110 سباحات يحضرن من خارج الدولة، إلى جانب مشاركة منتخبي روسيا البيضاء واليونان المشاركين بنخبة السبّاحات، منهن اليونانية إيفانجيلا بلاتونيوتيس والروسية البيضاء فاسيلينا خاندوشكا، الحائزة كل منهما على الميداليتين الفضية والبرونزية في بطولات العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس دبي الرياضي، بحضور عبد الله شهداد مدير مجّمع حمدان الرياضي، وداريا كالكينا مديرة أكاديمية دبل دي المنظمة للبطولة، والبطلة الأولمبية الروسية مارينا جوليدكينا الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، ومواطنتها أنستازيا آرخيبوفسكايا بطلة العالم 5 مرات، اللتين تتواجدان للتحكيم وأيضاً لتقديم الاستشارات الفنية للمشاركات والملاحظات لتطوير الأداء.

وقال عبد الله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي: تم الاستعداد لتنظيم الحدث وتهيئة مستلزماته، حيث يحتاج إلى تجهيزات صوتية فوق وتحت الماء وأجهزة تحكيم وتصوير خاصة، والمجمع مجهز ومؤهل لتنظيم بطولات في مختلف الرياضات ومن بينها منافسات السباحة الفنية.

وأضاف: مجلس دبي الرياضي حريص على استضافة البطولات في الرياضات الأولمبية وتحقيق التنوع في الرياضات على مستوى استضافة تدريبات الفرق أو البطولات، وكذلك تقديم كل سبل الدعم لرياضات المرأة، ونظمنا في العام الماضي بالتعاون مع أكاديمية «دبل دي» بطولة دولية للسباحة الفنية، وساهم نجاح تلك البطولة في تحقيق العديد من الفوائد، من بينها استضافة 6 معسكرات تدريبية لفرق ومنتخبات في السباحة الفنية، وكذلك التوسع في تنظيم الحدث، حيث يتم الآن تنظيم الدوري العالمي، بمشاركة 160 سبّاحة من 14 دولة من منتخبات وفرق وأكاديميات دولية.