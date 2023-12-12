«الأبيض» يواجه قيرغيزستان وعُمان ودياً في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراتين دوليتين وديتين أمام قيرغيزستان وعُمان، في العاصمة أبوظبي يومي 30 ديسمبر الجاري، و6 يناير المقبل، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في قطر من 12 يناير إلى 10 فبراير، حيث يلعب «الأبيض» في المجموعة الثالثة التي تضم إيران وفلسطين وهونج كونج.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو عن برنامج «الأبيض» للبطولة، والذي ينطلق 26 ديسمبر، بإقامة معسكر داخلي، يستمر حتى موعد السفر إلى الدوحة 8 يناير، وتقام الودية الأولى أمام قيرغيزستان 30 يناير على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، والثانية أمام عُمان 6 يناير على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر أبوظبي قريباً، على أن يتم اختيار القائمة النهائية، والتي تضم 23 لاعباً حسب لائحة البطولة 7 يناير، خلال مؤتمر صحفي، ويجري «الأبيض» تدريباته اليومية بمعسكر أبوظبي، في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات.

وتشهد بداية المعسكر لاعبي شباب الأهلي والشارقة بسبب كأس السوبر 29 ديسمبر على استاد آل مكتوم، ويلتحقون بالمنتخب بعد المباراة.