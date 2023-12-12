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الرياضة

35 فريقاً في «دولية» الشارقة لكرة السلة

35 فريقاً في «دولية» الشارقة لكرة السلة
12 ديسمبر 2023 18:00

فيصل النقبي (خورفكان) 
عقد مجلس إدارة نادي خورفكان اجتماعاً مهماً مع ممثلين عن أكاديمية جام الرياضية، بحضور ممثل عن مجلس الشارقة الرياضي على هامش التنسيق لبطولة الشارقة الدولية لكرة السلة. 
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات النهائية بخصوص بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة، التي يستضيفها نادي خورفكان في الفترة من 27 إلى31 ديسمبر الجاري، بمشاركة 35 فريقاً لكرة السلة من 7 دول مختلفة، و420 لاعباً.
وأكد خالد مراد الرئيسي عضو مجلس الإدارة بنادي خورفكان، جاهزية الفرق العاملة لاستضافة هذه البطولة، بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيداً بالدعم الكبير من قبل مجلس الشارقة الرياضي.

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