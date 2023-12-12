نجوم «الرياضات الإلكترونية» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت 8 من أفضل فرق الرياضات الإلكترونية وفرق الألعاب الاحترافية في العالم إلى أبوظبي للمشاركة في نهائيات بطولة BLAST Premier العالمية، ويتطلعون إلى الفوز باللقب والتتويج كأفضل فريق في لعبة «كاونتر سترايك» لعام 2023.

وستكون الاتحاد أرينا في جزيرة ياس مكاناً للبطولة العالمية المرموقة التي تبلغ مجموع جوائزها مليون دولار، ويستمر الحدث الذي يمثل نهاية الموسم من اليوم وحتى 17 ديسمبر، وتنظمه شركة BLAST بالتعاون مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، مبادرة الألعاب والرياضات الإلكترونية الرائدة التي أطلقتها حكومة أبوظبي.

ويمثل الحدث المرة الثانية التي تقام فيها النهائيات العالمية في أبوظبي، وذلك تبعاً للنجاح الذي شهدته في عام 2022، ويشارك في نسخة هذا العام أفضل فرق الألعاب الإلكترونية على المستوى العالمي.

يحضر فريق G2 من أوروبا إلى الحدث بصفته حامل اللقب ولكنه سيواجه منافسة شديدة من Faze Clan (الولايات المتحدة)، وCloud9 (الولايات المتحدة)، وEnce (فنلندا)، وNavi (أوكرانيا)، وTeam Vitality (فرنسا) خلال البطولة التي تستمر على مدار خمسة أيام.