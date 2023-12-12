«أبوظبي لألعاب المضرب» ينظم البطولة المفتوحة للاسكواش

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي لألعاب المضرب بطولته المفتوحة للاسكواش، السبت والأحد المقبلين، على ملاعب نادي أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتم الإعلان عن البطولة، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله الوهيبي مدير إدارة تطوير الأندية والمواهب، وأسطورة الاسكواش العالمية، المصري أمير وجيه. ويشارك في فئة الرجال 48 لاعباً، و16 لاعبة في فئة السيدات، بإجمالي 64 لاعباً ولاعبة، يخوضون المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة تتكون من 3 أشواط، على أن يحسم الشوط من 11 نقطة باتباع قواعد الاتحاد الدولي للاسكواش.

وكرم عارف العواني، على هامش الإعلان عن البطولة، لاعبي نادي أبوظبي لألعاب المضرب الشقيقين جودي أحمد العدل «17 عاماً»، وزياد أحمد العدل «14 عاماً»، وهما من أبرز المواهب الواعدة على مستوى المنطقة.

وقال عارف العواني: تمثل بطولة نادي أبوظبي لألعاب المضرب المفتوحة للاسكواش بداية عهد جديد مع اللعبة، وتشهد الفترة المقبلة تنظيم واستضافة المزيد من البطولات، من أجل اكتشاف المواهب لتمثيل المنتخب في المحافل العالمية. وأكد العواني التزام مجلس أبوظبي الرياضي بتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات لإنجاح البطولة، لتكون باكورة البطولات التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، بهدف اكتشاف المواهب والارتقاء بلعبة الاسكواش، وتحقيق الإنجازات العربية والعالمية، بما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة.

ومن جهته، أكد الدكتور حمد عبدالله المحياس رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، أن رؤية النادي تهدف إلى جعل العاصمة أبوظبي مركزاً عالمياً للعبة الاسكواش، من خلال استراتيجية عمل تواكب أحدث المعايير العالمية، بطموح المنافسة على ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال المحياس: تم إدراج لعبة الاسكواش ضمن ألعاب نادي أبوظبي لألعاب المضرب، من أجل العمل على تأهيل لاعبين ولاعبات لضمهم إلى المنتخبات الوطنية، وتمثل البطولة المفتوحة للاسكواش أساساً للاحتكاك واكتشاف المواهب.

وأضاف: نحن على ثقة بأننا نسير على الطريق الصحيح، بفضل دعم مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يضع نصب عينيه الارتقاء بالرياضة والرياضيين في العاصمة أبوظبي.