الإمارات يواجه بن دري في كأس سلطان بن زايد للبولو

غنتوت (الاتحاد)

تدخل بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الرابعة يومها الثاني، بملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، المقامة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد البولو ونادي تراث الإمارات، بمشاركة 8 فرق بمعدل هانديكاب (6-8) جول، وتستمر حتى يوم 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة 8 فرق.

ويلتقي فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق بن دري بقيادة محمد بن دري في افتتاح مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ويضم فريق الإمارات علي المري، وميجيل وخوان كروز، فيما يضم بن دري، راشد بن دري وماركوس ومارتين.

ويلتقي في المباراة الثانية غنتوت صاحب الأرض مع فريق لامارا، ويضم غنتوت يوسف بن دسمال وناصر الشامسي وجوانزالو وأوسكار، فيما يضم فريق لامارا كلا من ريان العجاجي، وسلمان بن هيف، سانتوس، وريكاردو كروس.

يذكر أن المجموعة الأولى تضم فرق أبوظبي والحبتور و«أيه إم» و«أر أيه»، ودشنت مبارياتها في اليوم الأول بمباراتين الأولى بين أبوظبي والحبتور، والثانية بين «أيه إم» و«أر أيه».