الأربعاء 13 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإمارات يواجه بن دري في كأس سلطان بن زايد للبولو

الإمارات يواجه بن دري في كأس سلطان بن زايد للبولو
13 ديسمبر 2023 01:44

غنتوت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي لألعاب المضرب» ينظم البطولة المفتوحة للاسكواش
«صقار أبوظبي» يُطلق «النسخة الثالثة»

تدخل بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الرابعة يومها الثاني، بملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، المقامة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد البولو ونادي تراث الإمارات، بمشاركة 8 فرق بمعدل هانديكاب (6-8) جول، وتستمر حتى يوم 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة 8 فرق.
ويلتقي فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق بن دري بقيادة محمد بن دري في افتتاح مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ويضم فريق الإمارات علي المري، وميجيل وخوان كروز، فيما يضم بن دري، راشد بن دري وماركوس ومارتين.
ويلتقي في المباراة الثانية غنتوت صاحب الأرض مع فريق لامارا، ويضم غنتوت يوسف بن دسمال وناصر الشامسي وجوانزالو وأوسكار، فيما يضم فريق لامارا كلا من ريان العجاجي، وسلمان بن هيف، سانتوس، وريكاردو كروس.
يذكر أن المجموعة الأولى تضم فرق أبوظبي والحبتور و«أيه إم» و«أر أيه»، ودشنت مبارياتها في اليوم الأول بمباراتين الأولى بين أبوظبي والحبتور، والثانية بين «أيه إم» و«أر أيه».

كأس سلطان بن زايد للبولو
سباق الخيل
فلاح بن زايد
مجلس أبوظبي الرياضي
نادي تراث الإمارات
آخر الأخبار
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
علوم الدار
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
اليوم 01:49
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير
علوم الدار
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير
اليوم 01:49
سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية
علوم الدار
سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية
اليوم 01:49
ذياب بن محمد بن زايد خلال توقيع الشراكة بحضور أحمد الصايغ وهناء الرستماني (وام)
علوم الدار
بنك أبوظبي الأول ومؤسسة الإمارات يعقدان شراكة لتعزيز العمل المناخي
اليوم 01:49
فاطمة ورانك
علوم الدار
نائبة وزير البيئة التركي لـ«الاتحاد»: «مؤتمر الأطراف» في الإمارات استثنائي ورائع
اليوم 01:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©