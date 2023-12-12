3 سباقات في كأس مهرجان منصور بن زايد بفرنسا

فرنسا (الاتحاد)

يشهد مضمار ضاحية «باو» الفرنسي اليوم 3 سباقات، ضمن كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برعاية النسخة الـ 15 للمهرجان العالمي، وبمشاركة 37 خيلاً عربية أصيلة، تتنافس على جوائز قدرها 54 ألف يورو.

وتقام فعاليات المهرجان، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات لهم في جميع دول العالم.

وتتنافس 12 من نخبة الخيول العربية الأصيلة في سن 3 سنوات فقط، في السباق الأول لمسافة 1600 متر على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة «دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي»، وجائزته 18 ألف يورو، وينافس من خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، كل من «راجح»، بإشراف جي لومير، وقيادة مارجوت روماري، و«نجوي» بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون.

ومن أقوى الخيول المرشحة «أندلس» لجاي نيفس، بإشراف دي موريسون، وقيادة ايملين ريفولت، و«منارة» للخيالة السلطانية العمانية بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست.

ويقام السباق الثاني لمسافة 2000 متر على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة «الأرشيف والمكتبة الوطنية 1»، وجائزته 18 ألف يورو، وتشارك فيه 13 من الخيول العربية الأصيلة في سن 3 سنوات فقط.

ويمثل ياس لإدارة السباقات 3 خيول يتقدمها «عفيف» بإشراف جي لومير وقيادة انتوين ويرل، و«نوراكس داركا»، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، و«غسان» بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، وهناك «الجازية» لندا موصلي بإشراف توماس فورسي، وقيادة أنتوين كراستوس. وتشارك في السباق الثالث لمسافة 2000 متر 12 خيلاً عربية أصيلة في سن 3 سنوات فقط، على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، السباق الثاني لجائزة «الأرشيف والمكتبة الوطنية 2»، البالغ جائزته 18 ألف يورو، ومن أبرز المرشحين للفوز الجواد «ضاحي»، بإشراف جي لومير وقيادة أنتوين ويرل، و«صابر»، بقيادة جوليوم جود جاي، و«زينة» بقيادة هوجو مويسان، وجميعها تعود ملكيتها لـ «ياس لإدارة السباقات»، بإشراف توماس دوميللو، وهناك «الجارف» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست.