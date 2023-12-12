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كأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في السعودية

كأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في السعودية
13 ديسمبر 2023 01:44

أبوظبي (الاتحاد) 
تحتضن المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم، «المحطة 14» لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين، والتي يستضيفها ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية في الرياض.
وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني، وامتداداً لنهج المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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ويشهد كرنفال الكأس الغالية مشاركة 63 خيلاً في 6 أشواط، في واحدة من أكبر المشاركات بسباقات الخيل العربية في المضامير السعودية، وذلك تأكيداً على المكانة المرموقة للكأس الغالية، وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستثنائية والروابط المصيرية التي تجمع البلدين. 
وينطلق برنامج أمسية الكرنفال بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة»، في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية، وسط مشاركة 9 خيول لمسافة 1400متر، والمخصص للمهرات المبتدئة بعمر 3 سنوات، ويليه الشوط الثاني للخيول الأصيلة «للمهور المبتدئة» بعمر 3 سنوات، لمسافة 1400 متر، وسط مشاركة 12 خيلاً، فيما يقام سباق الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة للمهور والمهرات المبتدئة من عمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1600 متر بمشاركة 10 خيول، في حين ينطلق سباق الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر بمشاركة 10 خيول، في حين يقام الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» (0-70) لمسافة 1400متر، بمشاركة 12 خيلاً، كما يقام الشوط السادس الأخير للخيل العربية للمهور والمهرات على الكأس الغالية، فئة «ليستد» تصنيف (80+)، من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر، بمشاركة 10 خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل، حيث تضم قائمة الخيول المشاركة في شوط سباق الكأس الغالية كلاً من «أمير الشام، جادي دي فوست، جيلامير، ار بي قيم اوفر، تواق الخالدية، ساوتيرنس الموري، تقدير، حازم جوده، أسد الخالدية الثاني، ا. س. رحماني». 
من جانبه، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «فخورون بالوصول إلى «المحطة 14» وتنظيمها في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد النجاحات المهمة التي حققتها الكأس الغالية طوال الفترة الماضية، سواء في المضامير الأوروبية والأميركية والعربية، مشيداً بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير الذي قاد سلسلة السباقات، لتجسيد المنجزات والنجاحات الاستثنائية في المضامير العالمية كافة، منوهاً بأهمية ودور سباق المحطة السعودية التي تسهم في تعزيز المزيد من المكتسبات لمسيرة الكأس الغالية، في ظل مشاركة نخبة الملاك والمرابط، ما يمثل دعماً مهماً لمسيرة الخيل العربي في السعودية الشقيقة التي تحتفي في كل عام بمكانة الحدث وقيمته العالمية المرموقة».
وأضاف: «المحطة السعودية لسلسلة سباقات الكأس الغالية تجسد الروابط الأخوية والمكانة التاريخية التي تجمع البلدين وحرصهما الكبير لدعم مسيرة التراث العربي بمزيد من المنجزات والمكتسبات التاريخية، مبيناً أن محطة السعودية تمثل «علامة فارقة»، وإضافة نوعية وتاريخية لمكانة وقيمة الكأس الغالية»، مشيداً بالمشاركة الكبيرة لنخبة الملاك والمربين والمرابط في السعودية بأمسية سباقات الكأس الغالية، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل دلالة مهمة على مكانة الحدث المرموق وقيمته لدى جميع ملاك الخيل العربي في العالم.

 

السعودية
كأس رئيس الدولة للخيول العربية
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