«الزعيم» يُكمل «مربع الذهب»

معتز الشامي (العين)

أكمل العين «مربع ذهب» بطولة «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، رغم خسارته أمام النصر 1-2، في مباراة إياب دور الثمانية، بعدما تفوق «الزعيم» على «العميد» 2-0 ذهاباً.

وفي «نصف النهائي الذي يقام أيضاً بنظام الذهاب الإياب يلتقي اتحاد كلباء مع العين، والوصل مع الوحدة، والمتوقع إقامته في فبراير المقبل.

في مباراة إياب «ربع النهائي» سجل هدفي النصر تشيبانجو في الدقيقة 41، وراشد محمد عمر في الدقيقة 92، فيما أحرز كاكو هدف العين في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة أفضلية عيناوية في أول 30 دقيقة، وكاد «الزعيم» أن يفتتح التسجيل، بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة من جوسنا تصدت لها عارضة مرمى النصر في الدقيقة 18، وتكرر المشهد مرة أخرى بمنع «البنفسج» من هز الشباك، عندما ارتدت تسديدة عمير أتزيلي من العارضة.

واقتنص النصر الهدف الأول بعد خطأ من بندر الأحبابي، ووصلت الكرة إلى إيساك تشيبانجو الذي أودع الكرة على يسار الحارس خالد عيسى في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، تألق عبدالله التميمي حارس النصر، بالتصدي لتسديدة جوسنا في الدقيقة 64.

ودفع كريسبو مدرب العين بسفيان رحيمي الذي صنع الخطورة، وصنع الهدف الذي حمل توقيع

كاكو، بعد تمريرة عرضية داخل المنطقة حولها كاكو بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 88.

ورد النصر سريعاً بالهدف الثاني، بعد تسديدة أطلقها راشد محمد عمر من خارج المنطقة، سكنت شباك خالد عيسى في الدقيقة 92.