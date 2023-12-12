«أبيض الناشئين» يفتتح «غرب آسيا» بالفوز على الأردن

دبي (الاتحاد)

افتتح منتخب الناشئين مشاركته في بطولة غرب آسيا العاشرة لكرة القدم، بالفوز على منتخب الأردن 1-0، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي أقيمت على ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة، وسجل هدف المنتخب اللاعب هزاع فيصل.

وضمن مباريات المجموعة ذاتها، حقق منتخب السعودية الفوز على منتخب سوريا 2-0.

ومع ختام الجولة الأولى، تصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بالتساوي في عدد النقاط مع منتخبنا «الثاني»، وبدون نقاط حل المنتخب الأردني ثالثاً، والمنتخب السوري رابعاً.

وتُقام يوم بعد غدٍ الخميس الجولة الثانية للمجموعة، حيثُ يلتقي منتخبا الأردن والسعودية في الخامسة مساءً، ويواجه منتخبنا الوطني منتخب سوريا في الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.