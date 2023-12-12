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الرياضة

«آسيوية» الشطرنج تبدأ في العين

«آسيوية» الشطرنج تبدأ في العين
13 ديسمبر 2023 01:44

أبوظبي (وام)

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تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق اليوم منافسات بطولة آسيا للشطرنج للشباب، والناشئين، والأشبال، وذلك للفئات العمرية تحت 8 و10 و12 و14 و16 و18 سنة للذكور والإناث، في مركز العين للمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة، يمثلون 44 دولة.
ويقام الحدث بتنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، وإشراف الاتحاد الآسيوي للشطرنج.
وتعود البطولة إلى مدينة العين من جديد، بعد آخر نسخة أقيمت بها عام 2007، كما تعد الأكبر على مستوى القارة لفئاتها المختلفة، وكذلك أعداد المشاركين.
ويترأس لجنة الحكام بالبطولة الماليزي حميد مجيد، بالإضافة إلى 4 حكام آخرين من الإمارات، وأوزبكستان، وفيتنام، وكازاخستان، فيما تم اختيار الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبد الرحيم ليكون رئيساً للجنة اللعب النظيف.

الشطرنج
العين
نهيان بن زايد
بطولة آسيا للشطرنج
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