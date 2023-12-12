ديلافروست يحصد ذهبية «البندقية الهوائية»

العين (الاتحاد)

حصد الفرنسي تانجوي ديلافروست «الميدالية الذهبية»، في مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار وضعية الراقد الفئة SH2 مختلط من ذوي الإعاقة الجسدية تشمل إحدى اليدين، ضمن كأس العالم للرماية البارالمبية التي تقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في نادي العين للفروسية وللرماية والجولف، وتستمر إلى 17 ديسمبر، بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة من 20 دولة.

وحقق ديلافروست «255,6 نقطة»، وتبعه جاستين «254,9 نقطة»، والكوري الجنوبي باك سيون جيو «232,3 نقطة».

أعرب ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، عن فخره الشديد بما يحققه أبناء المنتخب الوطني، من مختلف فئات أصحاب الهمم، لاسيما في الرماية، وقال: «فرسان الإرادة» دائماً في الموعد ولا يعرفون المستحيل، وينافسون على المراكز الأولى، وهذا ما عهدناه من أبطالنا، عبر مشاركاتهم في المحافل الدولية من إصرار وعزيمة.