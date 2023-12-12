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الرياضة

كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو تنطلق السبت

كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو تنطلق السبت
13 ديسمبر 2023 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم اتحاد الجو جيتسو كأس «أم الإمارات» يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، في «مبادلة أرينا»، بمدينة زايد الرياضية، وسط مشاركة واسعة للاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.
وتقام المنافسات ضمن 4 فئات هي تحت 14 عاماً، وتحت 16 عاماً، وتحت 18 عاماً، وفوق 18 عاماً، ومن المتوقع أن تشهد البطولة، ذات المكانة الرفيعة لدى الاتحاد وكل الأندية، بما تحمله من إرث واسم غالٍ على نفوس الجميع، الكثير من الندية والحماس مع مشاركة نخبة من أبرز اللاعبات على الساحة المحلية.
وتحظى بطولة كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو، التي تبلغ جوائزها 400 ألف درهم، بأهمية خاصة لدى اللاعبات والأندية في الدولة، حيث تعد واحدة من 3 بطولات محلية تتيح للأندية الرياضية والأكاديميات على مستوى الدولة فرصة المنافسة القوية، للفوز بواحد من أغلى الألقاب، إلى جانب بطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو.
وتبدأ مرحلة الميزان في منافسات كأس «أم الإمارات» لجو جيتسو السيدات يوم الجمعة المقبل من الساعة الخامسة إلى السابعة مساءً، وتستكمل يوم السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة العاشرة صباحاً.
وجرى تخصيص منافسات اليوم الأول من البطولة للأدوار التأهيلية والإقصائية، على أن تستكمل يوم الأحد بالأدوار النهائية وتتويج الفائزين.
وقال يوسف عبد الله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: «تتمتع بطولة كأس «أم الإمارات» بمكانة خاصة في نفوس بنات الإمارات، وتعتبر من أبرز البطولات المحلية التي تسلط الضوء على المواهب الرياضية النسائية الصاعدة، وصناعة البطلات من بنات الوطن القادرات على حصد الإنجازات على أعلى المستويات، والوصول إلى منصات التتويج العالمية».
وأضاف: «تسهم البطولة الغالية في ترسيخ الدور الريادي الذي تلعبه المرأة في جميع الساحات، ولا سيما الرياضية، وتوفر بيئة مثالية لاستدامة تطور مستويات وأداء لاعبات الجو جيتسو، وتعزيز استعداداتهن لخوض الاستحقاقات المقبلة، ناهيك عن دورها في رفد المنتخبات الوطنية بأفضل المواهب القادرة على إحداث الفارق ومواصلة مسيرة الإنجازات على الساحات المختلفة».
وأكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو، إحدى أبرز الفعاليات على مستوى الدولة، مشيراً إلى سعادته بتصدر أكاديمية «بالمز الرياضية» منافسات فئة الشابات، خلال النسخة الأخيرة من البطولة، وقال: «تألقت لاعبات الجو جيتسو الإماراتيات على مدار السنوات الأخيرة، وسجلن أداءً استثنائياً في مختلف الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، ما يعكس قدرتهن على المساهمة في رفع رصيد الدولة من الميداليات، ومن هنا يبرز دور بطولات الاتحاد العديدة والتنافسية وفي مقدمتها كأس «أم الإمارات»، وندرك بأن لاعباتنا يتمتعن بمستويات متميزة وروح تنافسية عالية تضمن تميزهن في هذه البطولة المرموقة». 
بدوره، قال محمود السيد، مدير أكاديمية الجو جيتسو في الوحدة الذي تصدّر فئة الكبار في نسخة العام الماضي: نثق بقدرتنا على الدفاع عن اللقب والفوز بالبطولة، حيث بذلت لاعباتنا قصارى جهدهن في التدريب والاستعداد لخوض النزالات.

أم الإمارات
مدينة زايد الرياضية
الجو جيتسو
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