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الاتحاد يضرب موعداً مع الأهلي في «مونديال الأندية»

الاتحاد يضرب موعداً مع الأهلي في «مونديال الأندية»
13 ديسمبر 2023 00:16

جدة (أ ف ب)

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حجز نادي الاتحاد السعودي المضيف مقعده، في الدور ربع النهائي للنسخة العشرين من مونديال الأندية لكرة القدم، وذلك بفوزه الكبير المستحق على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانيا 3-0، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وبتحقيقه فوزه الثاني في مشاركته الثانية في البطولة التي تجمع سنوياً أبطال القارات، إضافة إلى بطل دوري البلد المضيف، حجز الاتحاد بطاقته إلى ربع النهائي، حيث يلتقي «الجمعة» على الملعب ذاته مع الأهلي المصري بطل أفريقيا، الفريق الوحيد الذي فاز عليه النادي السعودي خلال مشاركته السابقة عام 2005، حين تخطاه في ربع النهائي 1-0، قبل الخسارة في دور الأربعة أمام ساو باولو البرازيلي 2-3.
ولم يجد الاتحاد، القادم من خسارة في الدوري على يد ضمك 1-3، كانت الرابعة له منذ بداية الموسم، ما جعله متخلفاً عن الهلال المتصدر بفارق 16 نقطة، بعد 16 مرحلة، صعوبة في إنهاء مشوار بطل أوقيانا، وصاحب الرقم القياسي لعدد المشاركات في مونديال الأندية «11».
وأنهى فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو اللقاء في الشوط الأول فعلياً، بعدما دخل استراحة الشوطين، متقدماً بثلاثية البرازيلي رومارينيو «29»، والفرنسيين نجولو كانتي «34»، والقائد كريم بنزيمة «40».
ويبحث الاتحاد عن تكرار إنجاز مواطنه الهلال صاحب المفاجأة العام الماضي في المغرب، بوصوله إلى النهائي قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، لكن المهمة ليست سهلة بتاتاً في بطولة تبدو الأقرب لمانشستر سيتي الإنجليزي الباحث عن تتويجه الخامس هذا الموسم، والذي يبدأ مشواره اعتباراً من نصف النهائي، ضد الفائز من مباراة ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا.

اتحاد جدة
الاتحاد السعودي
الأهلي المصري
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