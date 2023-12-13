إعادة انتخاب تيباس رئيساً للرابطة الإسبانية

مدريد (أ ف ب)



أُعيد انتخاب خافيير تيباس رئيساً لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لمدة أربع سنوات جديدة، وأكدت الهيئة أنه أعيد تعيين المرشح الوحيد تيباس «61 عاماً» لولاية رابعة توالياً، من «دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العمومية».

وأقدم تيباس الذي كان استقال من منصبه، قبل أسابيع عدة من موعد الانتخابات للترشح مجدداً، بإصلاح نظام حقوق البث التلفزيوني لكرة القدم الإسبانية في عام 2015، من خلال مركزية التسويق، بينما كان كل فريق في السابق يتفاوض بشكل منفصل مع هيئات البث.

كما وقف الرئيس السابق لنادي هويسكا خلف مبادرة جعل قوانين اللعب المالي النظيف أكثر صرامة من تلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي «اليويفا» لكرة القدم، مما يحد من إنفاق الأندية بمقدار ما تجنيه من أرباح.

وتم تخفيف صرامة هذا النظام أخيراً في مواجهة انتقادات العديد من الأندية، بما في ذلك برشلونة بسبب عدم قدرته على تسجيل الوافدين الجدد إلى صفوفه.