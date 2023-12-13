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الرياضة

هالاند يعود إلى تدريبات «السيتي»

هالاند يعود إلى تدريبات «السيتي»
13 ديسمبر 2023 08:35

بلجراد (أ ف ب)

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يعود إرلينج هالاند المهاجم الدولي النرويجي إلى تمارين فريقه مانشستر سيتي «الخميس»، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة في الدوري للإصابة، حسب ما أفاد الإسباني بيب جوارديولا مدرب بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتعرض العملاق هالاند لإصابة في قدمه خلال الخسارة أمام أستون فيلا 0-1 في المرحلة الخامسة عشرة، وغاب عن الفوز الصعب على لوتون تاون 2-1.
كما لم يرافق هالاند فريقه «السيتي»، صاحب الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، في رحلته إلى بلجراد لمواجهة النجم الأحمر الصربي، ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعدما ضمن «حامل اللقب» بطاقته إلى ثمن النهائي.
ويلعب السيتي أمام ضيفه كريستال بالاس في الدوري في المرحلة السابعة عشرة السبت، قبل أن يتوجه إلى السعودية، ليخوض غمار مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.
ويواجه «السيتي» في مونديال الأندية الذي يستهله اعتباراً من نصف النهائي الفائز من مباراة ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا في 19 الشهر الحالي، على أن تقام المباراة النهائية في جدة في 22 منه.
وسجل هالاند 19 هدفاً، منها 14 في صدارة ترتيب هدافي «البريميرليج»، في 20 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.
قال جوارديولا في المؤتمر الذي عقده عشية مباراة فريقه في بلغراد «أعتقد أنه سيعود إلى التدريب الخميس، سنرى كيف يشعر، ولا أعرف إذا كان سيلعب ضد بالاس في الوقت الحالي، في المؤتمر الصحفي المقبل يمكنني أن أكون أكثر دقة بشأن ظروفه».

مانشستر سيتي
جوارديولا
إيرلينج هالاند
مونديال الأندية
السعودية
جدة
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