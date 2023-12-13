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الرياضة

ريس جيمس يغيب 3 أشهر

ريس جيمس يغيب 3 أشهر
13 ديسمبر 2023 08:41

لندن (أ ف ب)

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أعلن تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إصابة مدافعه وقائده ريس جيمس في عضلات الفخذ الخلفية، وقد يكون غير متاح لمدة ثلاثة أشهر، حسب ما ذكرت الصحافة المحلية.
وقال تشيلسي إن الظهير الأيمن الدولي «24 عاماً» خرج من الملعب في الدقيقة 27 من الشوط الأول، خلال الخسارة أمام إيفرتون 0-2 على ملعب «جوديسون بارك» ونتائج الفحص أكدت إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.
وجاء في بيان على موقع تشيلسي «خضع القائد ريس جيمس لتقييم طبي بعد الهزيمة 0-2 الأحد أمام إيفرتون».
ولم يذكر نادي غرب لندن مدة غياب جيمس، لكنها قد تصل إلى قرابة ثلاثة أشهر، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وأشارت صحيفة جارديان التي بدت متشائمة بشأن فرصه في المشاركة في كأس أوروبا الصيف المقبل، إلى أن اللاعب الدولي «الذي عانى من سبع إصابات في عضلات الفخذ الخلفية خلال ثلاث سنوات، استشار طبيباً متخصصاً لتحديد مدى خطورتها، وعليه اتخاذ القرار بشأن إجراء جراحة أم لا».
ولم يخض جيمس سوى نصف مباريات تشيلسي هذا الموسم، بسبب الإصابة في عضلات الفخذ الخلفية التي تعرض لها في افتتاح الدوري، منتصف أغسطس الماضي أمام ليفربول 1-1، والتي أبعدته عن الملاعب حتى 21 أكتوبر موعد عودته أمام أرسنال 2-2.
وكان جيمس غاب عن مونديال قطر العام الماضي مع منتخب بلاده، بسبب إصابة في الركبة، كما لم يلتحق أيضاً بالمعسكر التدريبي الأخير لمنتخب «الأسود الثلاثة»، حيث حذّر المدرب جاريث ساوثجيت من أنه يخاطر بمكانه في التشكيلة بالبقاء بعيداً عن الملاعب.
وانضم جيمس إلى قائمة طويلة من الغائبين للإصابة أيضاً، أبرزهم الفرنسيان ويسلي فوفانا وكريستوفر نكونكو، البلجيكي روميو لافيا، وبن تشيلويل.
ويحتل تشيلسي المركز الثاني عشر في الدوري برصيد 19 نقطة، بعد أن تلقى سبع هزائم في 16 مرحلة.

 

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