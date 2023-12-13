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الرياضة

لياو يقود ميلان أمام نيوكاسل

لياو يقود ميلان أمام نيوكاسل
13 ديسمبر 2023 08:48

ميلانو (رويترز)

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 قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان الإيطالي، إن رافائيل لياو جاهز ومستعد للعودة إلى الفريق، في مواجهة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.
وغاب الجناح البرتغالي عن آخر أربع مباريات لميلان، بما في ذلك الخسارة 3-1 أمام بروسيا دورتموند، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وأبلغ بيولي مؤتمراً صحفياً «رافا بخير وهو جاهز للعب منذ البداية، وندرك أهمية هذه المباراة، وأهمية الاستمرار في المسابقة الأوروبية، نتوقع جميعاً أن نلعب مباراة رائعة أمام منافس صعب للغاية».
ويتعين على ميلان، الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة السادسة، متساوياً مع نيوكاسل بخمس نقاط، الفوز «الأربعاء»، لكنه يحتاج أيضا لخسارة باريس سان جيرمان، الذي يملك سبع نقاط، أمام بروسيا دورتموند متصدر المجموعة برصيد عشر نقاط والمتأهل بالفعل إلى أدوار خروج المغلوب.
وقال بيولي «لدينا هدف واحد وهناك احتمال واحد فقط وعلينا الفوز، ونعرف ما ينتظرنا وقوة المنافس، وكيف ستكون الأجواء، إنها أول مباراة حاسمة حقيقية هذا الموسم».
وبسؤاله عن ساندرو تونالي، لاعب فريقه السابق الذي يلعب الآن في نيوكاسل، ولكنه يقضي عقوبة الإيقاف لمدة عشرة أشهر، بسبب انتهاكه قواعد المراهنة على المباريات في إيطاليا، قال بيولي إنه لم يكن على معرفة بوضع اللاعب عندما كان في ميلان.
وقال بيولي «تربطني علاقة جيدة باللاعبين، أحاول التحدث معهم في كل شيء لكننا لا نعرف دائما كل الجوانب في شخصياتهم، وأعتقد أن أحداً لم يكن يتوقع ما سيحدث في اللحظة التي تعاقد فيها نيوكاسل مع لاعب مثله». 

دوري أبطال أوروبا
ميلان
نيوكاسل
ستيفانو بيولي
رافائيل لياو
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